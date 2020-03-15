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15.03.2020 17:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге четверо неизвестных избили 15-летнюю девочку

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает злоумышленников, избивших девочку-подростка.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел вчера, 14 марта. В полицию Невского района обратился 45-летний мужчина. Он рассказал о нападении, совершенном на его 15-летнюю дочь.

По словам заявителя, возле дома на Караваевской улице, 25/3, около двух часов дня девочку избили четверо неизвестных.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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