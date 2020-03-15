В Вологде двое детей провалились под лед

На реке в Вологде двое малолетних детей провалились под лед. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, одного ребенка удалось спасти, а второго унесло течением.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 15 марта в районе дома №5 по Набережной 6 армии. Трое ребят - десятилетняя девочка и двое ее братьев семи и четырех лет - без присмотра взрослых гуляли в окрестностях реки. По словам девочки, старший из братьев решил проверить лед и провалился. Сестра поспешила ему на помощь, но тоже провалилась под лед.

Девочку смогли спасти очевидцы, а семилетнего мальчика унесло по течению. Сейчас спасатели ведут его поиск. С родственниками детей работают психологи.