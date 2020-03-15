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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде двое детей провалились под лед

Фото: пресс-служба МЧС по Вологодской области Фото: пресс-служба МЧС по Вологодской области
Фото: пресс-служба МЧС по Вологодской области

На реке в Вологде двое малолетних детей провалились под лед. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, одного ребенка удалось спасти, а второго унесло течением.

В Ленобласти прохожий спас провалившегося под лед мальчика

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 15 марта в районе дома №5 по Набережной 6 армии. Трое ребят - десятилетняя девочка и двое ее братьев семи и четырех лет - без присмотра взрослых гуляли в окрестностях реки. По словам девочки, старший из братьев решил проверить лед и провалился. Сестра поспешила ему на помощь, но тоже провалилась под лед.

Девочку смогли спасти очевидцы, а семилетнего мальчика унесло по течению. Сейчас спасатели ведут его поиск. С родственниками детей работают психологи.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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