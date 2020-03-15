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15.03.2020 11:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области три человека погибли в ДТП с автобусом

Текст: Юлия Резникова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Авария с участием трех автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП погибли три человека.

Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге

Авария произошла на 309-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург в условиях неблагоприятных погодных условий - мокрого снега и гололёда. По информации регионального МВД, столкнулись легковушки KIA Rio, LADA Largus, грузовик Isuzu, а также автобус Нефаз. По предварительным данным, водитель KIA во время обгона не учел дорожные и погодные условия. В результате машину занесло, и она вылетела на встречную полосу. Там иномарка врезалась с грузовиком. От удара грузовик откинуло на отечественную легковушку, а иномарка врезалась в автобус.

Водитель и два пассажира KIA Rio скончались на месте аварии. Кроме того, пострадал 13-летний пассажир отечественной легковушки. Врачи диагностировали у него ушибы и переломы. В автобусе никто не пострадал.

Прибывшие спасатели предотвратили возгорание поврежденных машин. На месте ДТП работают две единицы техники, 7 человек, а также спасатели Первоуральской службы спасения. Движение в районе ЧП организовано по одной полосе.

МЧС предупреждает: неблагоприятные погодные явления могут привести к нарушению энергоснабжения, увеличению количества ДТП. Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

При возникновении происшествия или аварийной ситуации немедленно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101".

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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