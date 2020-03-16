Новости

Почти 14 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки 03:40
На Украине прекратят работу междугородний общественный транспорт и метро 03:38
В Бразилии около 400 заключенных совершили побег из тюрьмы 03:04
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года 02:39
В столице США из-за коронавируса закрыли рестораны и бары 02:35
В США доступ журналистов в Белый дом ограничат из-за коронавируса 01:50
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали еще 349 человек 01:40
Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом 01:22
Американский фондовый рынок рухнул на 13 процентов 00:55
Макрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны 00:38
Компьютерные сети минздрава США подверглись хакерской атаке 00:33
Трамп призвал американцев "не накапливать ненужное количество продуктов" 00:23
Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса 16.03.2020
Аналитики выяснили причины мгновенного распространения коронавируса 16.03.2020
В США волонтерам ввели вакцину от COVID-19 16.03.2020
Министр окружающей среды Польши заразился коронавирусом 16.03.2020
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом 16.03.2020
Гаагский арбитраж признал, что не может решать вопрос о суверенитете Крыма 16.03.2020
РЖД останавливает сообщение с Казахстаном 16.03.2020
ЕЭК обнулила таможенную пошлину на электромобили 16.03.2020
Страны ЕАЭС договорились информировать друг друга о борьбе с коронавирусом 16.03.2020
Умер оператор культовых фильмов Джона Карпентера Гэри Кибби 16.03.2020
Экс-вокалистка "Ленинграда" покинула украинский "Голос" из-за политики 16.03.2020
Федун предложил завершить сезон и объявить "Зенит" чемпионом 16.03.2020
"Остров Мечты" закроется до 10 апреля из-за профилактики коронавируса 16.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
В Роспотребнадзоре рассказали, кого и как проверяют на коронавирус
В Роспотребнадзоре рассказали, кого и как проверяют на коронавирус
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
16.03.2020 23:07
Рубрика: Общество

Аналитики выяснили причины мгновенного распространения коронавируса

Текст: Лариса Ионова
Фото: Фото: REUTERS Фото: Фото: REUTERS
Фото: Фото: REUTERS

Ученые Колумбийского университета провели исследование, чтобы выяснить, отчего новый вирус SARS-CoV2 столь быстро распространяется по всему миру.

Фото: AP Photo/Ted S. Warren
В США волонтерам ввели вакцину от COVID-19

Результаты опубликованы в журнале Science: с самого начала в Китае было большое количество больных, которые не подозревали о своей болезни, имевшую слабовыраженную симптоматику. Соответственно этих больных долгое время не выявляли, а при этом вирус обладает высокой контагиозностью.

С помощью математического моделирования ученые сопоставили данные о зарегистрированных случаях заражения коронавирусом в Китае и данные о передвижении людей и выяснили, что 86 процентов случаев заболевания не были задокументированы. Это способствовало быстрому географическому распространению вируса SARS-CoV2.

По словам руководителя исследования Джеффри Шамана, "необнаруженные случаи заражения могут подвергать гораздо большую часть населения воздействию вируса, чем это считалось. Мы выяснили, что в Китае было много таких необнаруженных инфицированных и крайне заразных людей". Частота передачи от бессимптомных больных составляет 55 процентов по сравнению с больными, имеющими явные симптомы заболевания. В 79 процентах случаев заражения источниками могли быть носители вируса вообще без признаков болезни.

Фото: Сергей Михеев
Как ретейл справляется с паническим шопингом

Только 23 января 2020 года были введены ограничения на въезд и выезд из Уханя, заработала информационная машина, население получило инструкции, как уберечься от вируса. И с этого момента фиксируется значительное снижение темпов распространения SARS-CoV2.

Важность этого исследования в том, что становится очевидным необходимость внесения серьезных изменений в практику документирования пациентов, обращающихся за медицинской помощью даже с симптомами обычной респираторной инфекции. Подтверждается также эффективность мер по ограничению поездок, применению индивидуальных средств защиты и широкому информированию населения. Ученые призывают власти стран, где SARS-CoV2 пока не имеет широкого распространения, принять во внимание эти результаты.

Эти меры помогли Китаю снизить темпы распространения инфекции, но еще неясно, будет ли это снижение достаточным для полного прекращения распространения вируса.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Юг России Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россия прекращает движение поездов с Узбекистаном и Азербайджаном
Правительство России: Беларусь заранее известили о закрытии границы
Общее количество зараженных коронавирусом в РФ выросло до 93 человек
В ЕК предложили ограничить въезд в Евросоюз
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Сертификаты на маткапитал семьи получат автоматически