Аналитики выяснили причины мгновенного распространения коронавируса

Ученые Колумбийского университета провели исследование, чтобы выяснить, отчего новый вирус SARS-CoV2 столь быстро распространяется по всему миру.

Результаты опубликованы в журнале Science: с самого начала в Китае было большое количество больных, которые не подозревали о своей болезни, имевшую слабовыраженную симптоматику. Соответственно этих больных долгое время не выявляли, а при этом вирус обладает высокой контагиозностью.

С помощью математического моделирования ученые сопоставили данные о зарегистрированных случаях заражения коронавирусом в Китае и данные о передвижении людей и выяснили, что 86 процентов случаев заболевания не были задокументированы. Это способствовало быстрому географическому распространению вируса SARS-CoV2.

По словам руководителя исследования Джеффри Шамана, "необнаруженные случаи заражения могут подвергать гораздо большую часть населения воздействию вируса, чем это считалось. Мы выяснили, что в Китае было много таких необнаруженных инфицированных и крайне заразных людей". Частота передачи от бессимптомных больных составляет 55 процентов по сравнению с больными, имеющими явные симптомы заболевания. В 79 процентах случаев заражения источниками могли быть носители вируса вообще без признаков болезни.

Только 23 января 2020 года были введены ограничения на въезд и выезд из Уханя, заработала информационная машина, население получило инструкции, как уберечься от вируса. И с этого момента фиксируется значительное снижение темпов распространения SARS-CoV2.

Важность этого исследования в том, что становится очевидным необходимость внесения серьезных изменений в практику документирования пациентов, обращающихся за медицинской помощью даже с симптомами обычной респираторной инфекции. Подтверждается также эффективность мер по ограничению поездок, применению индивидуальных средств защиты и широкому информированию населения. Ученые призывают власти стран, где SARS-CoV2 пока не имеет широкого распространения, принять во внимание эти результаты.

Эти меры помогли Китаю снизить темпы распространения инфекции, но еще неясно, будет ли это снижение достаточным для полного прекращения распространения вируса.