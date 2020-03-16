Распоряжение губернатора Астраханской области от 13 марта 2020 года № 156-р "О введении временных ограничений массовых мероприятий на территории Астраханской области"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 10.03.2020 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", протоколом заседания штаба по по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Астраханской области от 13.03.2020 № 6:

1. Не проводить с 14 марта по 14 апреля 2020 года на территории Астраханской области театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные, деловые и другие массовые мероприятия с численностью участников свыше 300 человек.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







