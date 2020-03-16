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16.03.2020 22:06
Рубрика: Экономика

Баррель раскачался

Чем грозит экономике мира падение спроса на нефть
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 56(8110)
Сигналом для всей мировой экономики назвал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки почти до нуля (0-0,25%). По его мнению, главная задача сейчас - предотвратить рецессию. О ее угрозе свидетельствует множество факторов. Один из них в том, что спрос на "черное золото" стремительно падает вместе с котировками барреля.

Ранее глава минфина Антон Силуанов сказал, что дефицит бюджета России может составить 0,9-1% ВВП при сохранении нынешних цен на "черное золото", а доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся на 2 трлн рублей. Отмечалось, что накопленные страной резервы позволят пережить период низких цен на нефть. Но это не отменяет возможность общего спада всей мировой экономики, который затронет и Россию. "Падение спроса на нефть отражает снижение темпов экономического роста в мире", - говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, падение потребления нефти и нефтепродуктов уже означает рецессию.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Кремль ожидал падения цен на нефть

Эксперты предполагают, что превышение предложения над спросом на нефтяном рынке в 2020 году может составить до 4 млн баррелей в сутки. Уже сейчас оно оценивается в 1,2 млн баррелей в день. До начала эпидемии считалось, что ежедневное общемировое потребление "черного золота" в 2020 году составит 102-103 млн баррелей. Сейчас уже речь идет об уровне ниже 100 млн баррелей в сутки. Спад потребления, прекращение действия сделки ОПЕК+ с 1 апреля и наполеоновские планы по наращиванию добычи странами Персидского залива могут продавить нефтяные котировки ниже 30 долларов за баррель, а они потянут за собой другие индексы. Хотя для некоторых стран в этом будут и положительные моменты. "Низкие цены на нефть оказывают поддержку экономикам потребителей, например, европейских стран или Японии. Это позволит им снизить издержки производства и рестартировать экономику позже на более эффективном уровне", - пояснила Лукичева.

Дешевая нефть лишь некоторое время сможет быть стимулом для роста экономик стран - импортеров "черного золота". Если дело дойдет до рецессии, то процесс может затянуться. Кроме того, сейчас основные покупатели нефти в мире - США и Китай - по совместительству являются и ее производителями. "Проблемы американских нефтяников могут запустить цепную реакцию во всей экономике, угрожая здоровью крупнейшей экономики мира", - отметил старший аналитик "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Он пояснил, что операционно американские нефтяные компании уже работают в минус, но пока они могут это позволить благодаря наличию приобретенных деривативов, использование которых помогает компенсировать выпадающие доходы.

"Для России снижение спроса на нефть и ее стоимости негативно из-за зависимости доходов бюджета и курса валюты от цены на нефть. Она постепенно снижается, но не достигла уровня, когда перестает быть значимой", - говорит Лукичева. С другой стороны, по ее словам, слабый рубль увеличивает потенциал экспорта товаров для среднего и малого бизнеса, что позитивно для экономики.

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