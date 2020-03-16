Что будет делать с ключевой ставкой Банк России

Решение Банка России по ключевой ставке, которое он должен назвать в пятницу, 20 марта, будет связано в первую очередь с динамикой российского финансового рынка, следует из комментариев аналитиков. Пока все идет к тому, что ЦБ не изменит нынешний уровень ставки в 6% годовых, хотя интрига по-прежнему сохраняется. Но даже если ключевая ставка останется на месте, в ближайшие месяц-два банки могут немного повысить ставки по вкладам и долгосрочным кредитам.

Курс рубля пока двигается в сторону ослабления к доллару и евро. ЦБ учтет это, принимая решение по ключевой ставке. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Банк России снижал ключевую ставку с прошлого лета на шести заседаниях подряд. Последний раз он опустил ее в начале февраля и просигнализировал тогда, что может продолжить процесс и дальше (низкая инфляция позволяла это сделать). Однако с тех пор ситуация изменилась кардинально - все мировые рынки вошли в зону турбулентности из-за распространения по планете коронавируса и развала сделки ОПЕК+, спровоцировавшие глубокое падение цен на нефть.

Российский рынок на таком фоне исключением не стал, несмотря даже на отсутствие на нем паники. Если на момент февральского заседания ЦБ доллар стоил 64 рубля, то теперь его курс колеблется около 75 рублей. Сейчас Банк России стабилизирует рынок ежедневными продажами валюты и помогает российским банкам дешевыми деньгами.

Другие мировые регуляторы пошли гораздо дальше и фактически объявили беспрецедентную программу монетарного стимулирования мировой экономики - и все из-за распространения коронавируса. Карантины, повсеместные ограничения на въезд и слом логистических цепочек мощно бьют по мировой экономике и очень быстро приближают ее к рецессии. Падения азиатских, европейских и американских фондовых индексов это прекрасно иллюстрируют.

На таком фоне накануне Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку. Теперь ее диапазон находится на минимальном уровне 0-0,25% годовых. ФРС объявила и о программе количественного смягчения на 700 млрд долларов - регулятор будет скупать облигации на эту сумму для повышения ликвидности рынков. Это стандартный метод насыщения финансовых организаций ликвидностью.

Европейский центробанк (ЕЦБ) объявил, что увеличит программу количественного смягчения еще на 120 млрд евро до конца года. О скоординированных мерах по насыщению рынков долларовой ликвидностью объявили Банк Англии, Банк Канады, Банк Японии и Швейцарский национальный банк.

Ставки по кредитам и вкладам увеличатся, даже если ЦБ не станет менять ставку в пятницу

Но, по крайней мере, в понедельник мировые рынки отреагировали на новости о "лечении" коронавируса долларами снижением. Вероятно, в целом безальтернативные шаги ведущих мировых центральных банков все равно выглядят паническими. Оптимизма инвесторам явно не добавляет и свежая статистика второй экономики мира - промпроизводство в Китае в январе-феврале снизилось на 13,5% по сравнению с 2019 годом, розничные продажи упали на 20,5%, а инвестиции - на 24,5%. Это тоже наглядная иллюстрация деструктивного влияния коронавируса на экономическую динамику.

В таких условиях российскому ЦБ предстоит решить, стоит ли делать кредитование в экономике более дешевым или с этим стоит повременить. Единственный комментарий от Банка России, который можно интерпретировать как сигнал по движению ключевой ставки в эту пятницу, содержался в недавно опубликованном обзоре по инфляции. В нем говорится, что ослабление рубля из-за коронавируса и снижения цен на нефть - существенный, но краткосрочный фактор, разгоняющий инфляцию. То есть инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее. Но замедление мировой экономики, а также влияние возросшей неопределенности и ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса могут стать значимыми факторами, ослабляющими инфляцию в среднесрочной перспективе, указывал ЦБ.

По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, даже с учетом последних действий ФРС и продолжения снижения рынков, это достаточно четкий сигнал о том, что ЦБ планирует оставить 20 марта ключевую ставку неизменной.

Цикл снижения ключевой ставки закончился, уверены экономисты "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко. Аргументами в пользу дальнейшего понижения ставки 20 марта могли бы стать низкая текущая инфляция, а также ожидаемое замедление экономической активности, но все они перевешиваются ослаблением рубля и будущим ускорением роста цен, считают они. По их прогнозу, инфляция в 2020 году может превысить цель Банка России и составить 5%.

Вероятно, рассматривается и рисковый сценарий. Если курс российской валюты к пятнице ослабнет существенно выше 75 рублей за доллар, то ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,5-1 процентный пункт (то есть до 6,5-7% годовых), допускает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Это сдержит возможное ослабление рубля. ЦБ при таком шаге может усилить валютные и словесные интервенции с готовностью дальше повышать ставку при необходимости. Эти меры позволят выиграть несколько недель в ожидании стабилизации на рынках и прояснения ситуации с коронавирусом, говорит Васильев.

Обычно банки корректируют свою политику по ставкам вслед за решением ЦБ по ключевой ставке (по вкладам быстро, по кредитам медленнее). Сейчас с учетом нестабильного рынка все несколько иначе. Кредитные ставки (в том числе ипотечные) начали повышаться не дожидаясь решения регулятора, отмечают Донец и Мелащенко. "Депозитные ставки в крупнейших банках пока остались без изменений, они могут вырасти в случае принятия решения об ужесточении денежно-кредитной политики. В среднесрочной перспективе, как кредитные, так и депозитные ставки, должны увеличиться", - полагают аналитики.

Если Банк России будет поднимать ключевую ставку, то средние ставки по вкладам могут вернуться к уровню 6-7% (сейчас немногим выше 5%), а средние ставки по ипотеке зафиксируются вблизи уровней 9-9,8% (в феврале составляли 8,84% - исторический минимум), полагает Покатович.

Дальнейшая динамика ключевой ставки Банка России будет во многом определяться динамикой курса рубля, подчеркивает Васильев. Курс российской валюты, в свою очередь, будет зависеть от общего состояния мировых рынков (через спрос на российские акции и облигации) и динамики нефтяных цен, говорит он. Острая фаза на мировых рынках может продлиться еще несколько месяцев. Пока что риски повышения ключевой ставки превышают вероятность ее дальнейшего снижения, подчеркивает он. По прогнозу Донец и Мелащенко, повышение ставки может состояться в апреле, а по итогам года она составит 6,25%.