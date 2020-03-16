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16.03.2020 22:18
Рубрика: Экономика

Опознанный объект

Что можно узнать из публичной кадастровой карты
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 56(8110)
Общедоступный онлайн-сервис "Публичная кадастровая карта" сменил веб-адрес и представил новый интерфейс. Теперь сервис располагается на pkk.rosreestr.ru, а новые пользователи могут перейти в режим обучения, чтобы ознакомиться с его возможностями.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как уточняют в Федеральной кадастровой палате, функционал сервиса остался прежним: с помощью интерактивной карты можно получать общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сведения ЕГРН, представленные с помощью публичной карты, общедоступны и предоставляются пользователям бесплатно. Регистрации тоже не требуется.

В публичной кадастровой карте есть сведения более чем о 60 млн земельных участков

По словам директора Федеральной кадастровой палаты Вячеслава Спиренкова, в режиме онлайн можно узнать кадастровый номер, кадастровую стоимость объектов недвижимости, получить сведения о форме собственности, виде разрешенного использования, назначении, площади объектов недвижимости. На публичной кадастровой карте можно увидеть госграницы, границы между регионами, муниципальными образованиями и населенными пунктами, границы земельных участков, а также различные виды объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы), контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. Также теперь можно получить общедоступные сведения о памятниках истории и культуры, территориях опережающего социально-экономического развития, зонах территориального развития, игорных зонах, лесничествах и лесопарках, охотничьих угодьях, водных объектах, особо охраняемых природных территориях. Можно узнать и информацию о результатах государственного мониторинга земель. В информационную карточку объекта недвижимости добавлены сведения о датах определения, внесения, утверждения и применения кадастровой стоимости.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Сегодня в публичной кадастровая карте есть сведения более чем о 60 млн земельных участков, а также около 44 млн зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Данные карты ежедневно обновляются. Это позволяет оперативно отслеживать изменения на рынке недвижимости и интерактивно предоставлять актуальные сведения из ЕГРН.

Как уточняют эксперты Кадастровой палаты, сервис содержит широкий выбор инструментов, настраиваемые слои и ссылки на взаимосвязанные ресурсы. Благодаря этому пользователь может в интерактивном режиме не только получать общедоступные сведения об интересующих зданиях или земле, но и работать с пространственными данными: измерять расстояния между объектами, рассчитывать площадь, определять координаты точки на местности. Возможности сервиса позволяют распечатать нужный фрагмент с комментариями, а также поделиться ссылкой на него в соцсетях.

Чтобы получить сведения об объекте, достаточно создать поисковый запрос по кадастровому номеру или адресу объекта. Все сведения из публичной кадастровой карты - справочные. Например, если человек задумал купить участок земли, он может проверить, какой у него вид разрешенного использования (под индивидуальное жилищное строительство, сельхозземли и т.д.), в чьей собственности земля. Но юридически значимым документом служит только выписка из ЕГРН.

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