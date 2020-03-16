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Рубрика: В мире

Со своими ручками

Что показал первый тур муниципальных выборов во Франции
Текст: Вячеслав Прокофьев (Российская газета, Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 56(8110)
Первый тур, состоявшихся в минувшее воскресенье муниципальных выборов во Франции, был, пожалуй, самым необычным за всю историю Пятой республики. Причиной тому стала эпидемия коронавируса, которая в последние дни активно распространяется по стране, что не могло не сказаться на голосовании и, в первую очередь, на явке избирателей. Она была ожидаемо низкой, около 46 процентов, что на 18 пунктов ниже, чем на предыдущих выборах в 2014 году.
Французские избиратели, несмотря на эпидемию коронавируса, пришли на избирательные участки. Фото: Reuters Французские избиратели, несмотря на эпидемию коронавируса, пришли на избирательные участки. Фото: Reuters
Французские избиратели, несмотря на эпидемию коронавируса, пришли на избирательные участки. Фото: Reuters

Окончательные итоги голосования можно будет подвести после второго тура, но общая тенденция просматривается уже сегодня. А это подтверждение позиций классических французских партий. В Париже лидирует действующий мэр социалистка Анн Идальго (у нее 30 процентов), и вполне реальная перспектива остаться в своем кресле еще на один срок. Идентичная картина с ее однопартийцами в Нанте, Лилле. Умеренно правые "республиканцы" удерживают позиции в Лиможе, Бордо, Тулоне. "Национальное объединение" Марин Ле Пен, получив большинство голосов в ряде городов, таких как Фрежюс, Энен-Бомон уже застолбила за собой посты глав тамошних муниципалитетов. Ситуация с кандидатами правящей партии "Республика на марше" сложнее. Шансы завоевать большие города у нее минимальные, хотя бы потому, что "марширующие" до сих пор недостаточно укрепились на местах - партии, как таковой всего лишь три с лишним года отроду.

Приходить на участки для голосования в защитной маске не возбранялось, более того, поощрялось с места событий 

Несомненная особенность нынешних выборов - это, конечно, меры предосторожности, предпринятые на всех без исключения 35 тысячах избирательных участках. Сразу же подчеркнем, они повсюду беспрекословно выполнялись, дабы свести к нулю риск невольного заражения. В первую очередь позаботились о людях в возрасте и страдающих хроническими болезнями, которые, как свидетельствуют медики, в большей степени подвержены коронавирусу. Им разрешили голосовать на дому или по доверенности, причем эту процедуру специально упростили.

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
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Все участки были тщательно продезинфицированы до выборов, а на входе всем предлагалось или тщательно помыть руки, или обработать их антибактериальным гелем, дозаторы с которым были установлены тут же на столах. Избирателям было рекомендовано прийти со своими ручками - обязательно с синими или черными чернилами. Тем, кто являлся без оных, предлагалось взять одну из тех, что были заранее запасены организаторами выборов. Причем сразу же после голосования ручки протирались салфетками, пропитанными водно-спиртовым раствором.

Особое внимание было уделено тому, чтобы народ не толпился на участках. Запускали по одному с таким расчетом, чтобы расстояние между ожидающими очереди проголосовать было не меньше метра. Для этого на пол была нанесена специальная маркировка.

С помощью таких плакатов избирателям показывают, какое расстояние должно быть между ними. Фото: Gettyimages

Приходить на участки в защитной маске не возбранялось, более того, поощрялось. Правда, ее надо было снимать на несколько секунд, чтобы члены избирательной комиссии могли удостовериться в личности голосующего, когда тот предъявлял документ. Кстати, брать его в руки сотрудникам запрещалось с тем, чтобы минимизировать риск инфицирования. Там, где голосование проходило в электронном режиме, персонал регулярно проводил дезинфекцию клавиатуры компьютеров.

Что касается кабинок для голосования, то ширмы на них были повешены таким образом, чтобы избиратели не касались их руками.

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