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16.03.2020 22:17
Рубрика: Экономика

ЕЭК обнулила таможенную пошлину на электромобили

Текст: Юрий Сизов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами до конца 2021 года обнуляется ставка ввозной таможенной пошлины. Совет Евразийской экономической комиссии принял такое решение. Теперь оно распространяется на отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями, сообщили 16 марта БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Фото: EPA/TOGG HANDOUT
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"Ранее таможенные пошлины на электромобили в ЕАЭС уже обнуляли, - напомнили в ЕЭК. - Аналогичная мера действовала с 15 сентября 2016 года по 31 августа 2017-го включительно. Однако в столь короткие сроки не удалось достичь планируемых результатов. К тому же тогда этот режим не распространялся на физических лиц. Они уплачивали пошлину в размере 48-54% от таможенной стоимости, что являлось существенным барьером для покупки электромобилей".

С другой стороны, по данным департамента статистики ЕЭК, интерес к электромобилям, которые завозятся из США, Китая, Австрии, Германии, существует во всех странах союза. Только за десять месяцев истекшего года их импорт в страны союза составил 292 электромобиля на общую сумму $14,86 млн. Эксперты уточняют, что доля импорта Армении составила 0,7 %, Беларуси - 30,8%, Казахстана - 7,2%, России - 61,3%.

В ЕЭК дали понять, что хотя собственного серийного производства электромобилей в союзе пока нет, его промышленный потенциал существует практически во всех странах. В Беларуси, например, им обладают "Юнисон" и "БЕЛДЖИ".

А с учетом предлагаемой меры таможенно-тарифного регулирования уже через два года объем производимых в Беларуси электромобилей планируется увеличить до 30 тысяч в год. Кроме того, в РБ, как известно, утверждена программа создания сети для зарядки электромобилей. Только в прошедшем году количество таких станций ПО "Белоруснефть" увеличилось до 125 единиц, а к 2021 году поставлена задача нарастить их число до пятисот. В проект белорусских конструкторов включено и строительство супербыстрых электрозарядных комплексов, позволяющих сократить время зарядки электромобилей до 10-20 минут.

Фото: iStock
Когда в Беларуси появится свой электромобиль

Производство моторных транспортных средств с электрическими двигателями набирает обороты и в Казахстане, а в Кыргызстане осуществляется работа по реализации концепции зеленой экономики. Что касается России, то в этом году запланирована к реализации масштабная программа "30/30". Она предусматривает запуск проектов "Энергия города", "Энергия магистралей" и "Энергия городского транспорта". Предусмотрено создать сети из более чем 440 быстрых зарядных станций и 330 медленных, охватывающие 30 крупных городов и 30 основных автотранспортных магистралей.

"Таким образом, с учетом мер и мероприятий, принятых и проводимых в ЕАЭС, снижение ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей будет способствовать формированию в странах "пятерки" рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры", - резюмировали в ЕЭК.

Экономика Транспорт Международные организации Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)

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