Власти Египта приняли решение прекратить авиасообщение с другими странами с 19 по 31 марта.

Как заявил премьер Мустафа Мадбули, это коснется всех аэропортов страны. По его словам, все желающие могут покинуть Египет до этого срока. После закрытия воздушного пространства власти проведут стерилизацию и дезинфекцию всех отелей и туристических объектов.

Мадбули также сообщил, что рабочий день сотрудников госучреждений будет сокращен, а часть персона переведена на удаленную работу. При этом он призвал население не скупать в ажиотаже продукты и товары народного потребления. "Мы принимаем решения, чтобы защитить египтян, хотя эти решения наносят материальный ущерб, но здоровье граждан является нашим приоритетом", - заверил премьер. По его словам, из-за коронавируса казна может не досчитаться около 7 миллиардов долларов. Только прекращение авиасообщения грозит убытками в размере свыше 143 миллионов долларов.

В Египте уже зарылись на двухнедельный карантин школы и университеты.