В мае наша страна и весь мир встретят 75-ю годовщину величайшей Победы в истории человечества - годовщину победы над нацизмом, годовщину победы в Великой Отечественной войне. 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.

Борис Грызлов: Государственные награды всегда отражают страницы истории страны. Фото: РИА Новости

Великая Победа заложила основы всего послевоенного миропорядка и системы отношений между государствами. Послевоенная международная система помогла человечеству избежать третьей мировой войны, которая могла обернуться несоизмеримо большими потерями вплоть до уничтожения жизни на планете. Важнейшей основой сохранения мира стала и остается память народов о трагических событиях Второй мировой войны и о том, кому принадлежит главная роль в разгроме гитлеровской Германии, в спасении человечества от коричневой чумы.

Именно Советский Союз, именно наш народ обеспечил решающий вклад в победу над нацизмом, вынес на своих плечах основную тяжесть Второй мировой войны. Именно нашему народу выпало стать хранителем памяти о Великой Победе. Это исторический долг сегодняшнего поколения граждан страны, это святая обязанность всех будущих поколений граждан России.

Российское общество, как и весь мир, меняется, и эти изменения касаются каждого из нас. Но эстафета памяти не должна прерываться. Именно поэтому появляются и будут появляться новые общественные инициативы, направленные на сохранение исторической правды, изучение событий Великой Отечественной и противодействие любым попыткам фальсификации этих событий.

И каждая годовщина Великой Победы, каждый юбилейный день - это время, когда важно оценить, все ли возможное, все ли необходимое делают государство и общество для исполнения своего долга перед теми, кто не щадил жизни в борьбе за свободу и независимость нашей Родины, за достойное будущее каждого.

Мы с вами - свидетели и участники того, как общественные инициативы, посвященные Великой Отечественной войне, становятся народными. Пятнадцать лет назад стартовала инициатива "Георгиевская ленточка". В 2015 году колонны "Бессмертного полка" - на тот момент уже получившей признание людей акции - впервые прошли по Красной площади. Инициативы стали народными, их поддержали сами ветераны и подавляющее большинство граждан страны. Они получили международное признание и стали проводиться во многих странах благодаря нашим соотечественникам.

Чем дальше от нас события Великой Отечественной, тем важнее становится ее значение в истории человечества, значение Великой Победы для сохранения мира, сохранения цивилизации

Современному обществу - и прежде всего молодым людям - исключительно важно осознавать, чем была Великая Отечественная война для солдат Красной Армии на передовой, для жителей блокадного Ленинграда - для всего военного поколения граждан нашей страны. Именно благодаря этому личному осознанию Великая Победа была и всегда останется особенно значимым событием для каждого гражданина России.

История Великой Отечественной войны отражена в исторических трудах, в художественной литературе и фильмах, в мемуарах военачальников и воспоминаниях ветеранов. А еще в наградах Великой Отечественной. Более семи миллионов наших героев были награждены орденами и медалями только в годы Великой Отечественной войны, не считая последующих награждений за подвиги, совершенные в борьбе с фашизмом. Более одиннадцати с половиной тысяч человек стали Героями Советского Союза.

Государственные награды всегда отражают страницы истории страны. Отражают ее именно такой, какой участники хотели сохранить историческую правду и память для всех будущих поколений. Показателен тот факт, что в годы Великой Отечественной войны было учреждено больше орденов, чем за послевоенный и довоенный периоды истории Советского Союза, вместе взятые.

С первого года войны отличившихся бойцов и командиров отмечали довоенными наградами: высшая степень отличия - звание Героя Советского Союза, ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".

Первой наградой, учрежденной в годы Великой Отечественной, в мае 1942 года стал орден с глубоко символичным названием - орден Отечественной войны. А в июле того же 1942 года были учреждены ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского. В октябре 1943 года - орден Богдана Хмельницкого. В ноябре 1943 года - высший военный орден "Победа" и орден Славы - солдатский орден. В марте 1944 года - ордена Ушакова и Нахимова.

Особое внимание всегда будут привлекать обстоятельства учреждения орденов 1942 года. Между маем и июлем не так много времени, но за это время ситуация на фронтах изменилась, и не к лучшему. Достаточно сказать, что указ об орденах Суворова, Кутузова и Александра Невского был издан на следующий день после приказа "Ни шагу назад!". Пример великих предков, знаменитых полководцев, должен был стать - и стал - одним из источников новых сил для обороны родной земли.

Появление новых наград отразило те изменения в сознании советского общества, без которых невозможно представить дорогу к Великой Победе, обозначило преемственность истории как дореволюционной России, так и советского периода. Это проявилось в разделении орденов на степени, возрождении Георгиевской ленты и нагрудных знаков. Преемственность была подчеркнута с учреждением в мае 1942 года знака "Гвардия". В названиях орденов, учрежденных в годы Великой Отечественной, не упоминаются социализм или коммунизм, имена деятелей революции 1917 года - эти ордена носят имена прославленных полководцев и флотоводцев: от Александра Невского до адмирала Нахимова.

Следует отметить, что первые медали Великой Отечественной были посвящены не уже одержанным победам, а мужеству и стойкости в борьбе, исход которой еще не был окончательно решен.

22 декабря 1942 года были учреждены медали "За оборону Ленинграда", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя" и "За оборону Сталинграда", 1 мая 1944 года - "За оборону Москвы" и "За оборону Кавказа" и 5 декабря 1944 года - "За оборону Советского Заполярья". 9 мая 1945 года учреждена медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 6 июня 1945 года - "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 9 июня 1945 года были учреждены медали за взятие Будапешта, Кенигсберга, Вены и Берлина и медали за освобождение Белграда, Варшавы и Праги. Награды 1945 года обозначили политические итоги освобождения Европы от нацизма.

В ряде документов военного времени - включая Приказ Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года - говорилось об освобождении не только таких союзных стран, как Польша и Чехословакия, но и об освобождении Венгрии, освобождении Австрии и ее столицы Вены. Однако на медалях за боевые операции - слова "за взятие". Здесь не нужно стремиться к поиску противоречий. Победоносные и героические штурмы Красной Армией тех городов, которые нацисты попытались превратить в свои последние цитадели, были освобождением народов от нацизма. Только так стало возможным возрождение государственности европейских стран, возрождение цивилизации на обломках Третьего рейха.

30 сентября 1945 года была учреждена медаль "За победу над Японией" - за победу, которая поставила окончательную точку во Второй мировой войне.

Важно отметить, что война, начатая 22 июня 1941 года вероломным нападением Германии на Советский Союз, сразу же была названа Великой Отечественной. При этом в названиях советских наград до 9 мая 1945 года не было слова "Великая" - ни в системе орденов, где был орден Отечественной войны, ни в системе медалей, где с 1943 года была медаль "Партизану Отечественной войны". Вместе с Победой пришло время окончательно и навсегда закрепить в истории название эпохи - и завещать всем будущим поколениям помнить о Великой Отечественной войне и героической борьбе с фашизмом, о Великой Победе нашего народа.

Привожу эти примеры, чтобы призвать задуматься, в какой степени наши представления о том, что такое подвиг и какой должна быть награда за подвиг, определены событиями Великой Отечественной войны. Речь идет не просто о развитии наградной системы. Речь о том, насколько прочно наследие Великой Победы связано с системой ценностей нашего государства, общества, каждого гражданина нашей страны.

Чем дальше от нас события Великой Отечественной, тем важнее становится ее значение в истории человечества, значение Великой Победы для сохранения мира, сохранения цивилизации. Не случайно именно память о Великой Отечественной войне с особой яростью атакуют фальсификаторы. К сожалению, это происходит при поддержке органов власти некоторых государств - в том числе былых участников антигитлеровской коалиции, государств, освобожденных от нацизма Красной Армией, а также некоторых бывших республик Советского Союза.

Среди таких республик - братская Украина. Многие из ее политических деятелей сегодня включились в борьбу с исторической правдой на стороне нацистов, и украинское общество превратилось в полигон пересмотра истории. Такие действия не имеют ничего общего с примирением, о чем иногда приходится слышать, это практически ничем не прикрытое разжигание ненависти.

Если в Донбассе люди обрели силы и решимость защитить память о Великой Победе, то в большинстве регионов Украины историческая правда по-прежнему искажается, пересматривается и остается под запретом. В этом одна из главных причин, если не самая главная причина трагических событий на современной Украине. И чтобы преодолеть трагедию украинскому обществу, важно найти в себе силы для денацификации своей политической системы. Было бы правильно, если этот процесс на Украине смог бы начаться уже в год 75-летия Великой Победы.

Тем не менее мы должны быть готовы к отпору новых провокаций и новых попыток извратить мировую историю. Мы твердо знаем, что эти попытки не смогут найти поддержку в российском обществе. Но и ситуация в других странах не должна оставлять никого равнодушным. Наш народ, народ-победитель, сегодня является и главным хранителем памяти о Великой Победе. Но нельзя допускать, чтобы Великая Отечественная война, Вторая мировая война, Великая Победа становились в сознании людей XXI века - в какой бы стране они ни жили - "обычными", "рядовыми" историческими событиями.

И поэтому принципиально важно, чтобы каждый гражданин и все российское общество не теряли живую память о Великой Отечественной войне, не забывали о страницах истории своей семьи, своего города, своего региона, связанных с Великой Победой. Российское государство обязано сделать все, чтобы помочь людям сохранить эту священную память.