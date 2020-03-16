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18.15 Евросоюз закрывает границы

Евросоюз предложил ввести запрет на все поездки иностранцев на свою территорию на 30 дней, кроме неотложных. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула Фон Дер Лейен в своем Twitter.

15.50 Автопром притормозил

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин озвучил план первоочередных мер по противодействию коронавирусу

Компания Ford минимум на неделю приостанавливает производство на заводе в испанском регионе Валенсия. Коронавирус обнаружен у трех сотрудников предприятия. Заводы в Испании остановили и другие автопроизводители. До 27 марта прекращен выпуск Lamborghini и Ferrari. Такое же решение приняли в Fiat Chrysler. Автомобили временно не будут производить в Испании, а также в Сербии, Польше. Незапланированный "отпуск" в испанских цехах SEAT может продлиться до шести недель. А Volkswagen на неопределенный срок закрыл завод в Братиславе.

15.10 "Русал" переводит сотрудников на удаленную работу

Производитель алюминия компания РУСАЛ с 17 марта переводит сотрудников на удаленный режим работы. "Работа в офисе разрешена лишь в исключительных случаях для выполнения задач, которые не могут быть решены удаленно. Вводится мораторий на новые командировки", - сообщается в материалах компании. Уточняется, что специалисты проведут на предприятиях дополнительную дезинфекцию.

12.05 Появились страховки от вируса

Российские страховщики запускают новую программу - по защите на случай выявления новых вирусных инфекций группы коронавирусов, включая COVID-2019. О предоставлении такой услуги уже заявили в компаниях "Тинькофф страхование", "Арсеналъ" и "АльфаСтрахование". В последней сообщили, что в зависимости от выбранного варианта программы при подтверждении диагноза компенсация составит 20, 50 или 100 тысяч рублей. При смертельном исходе протекания болезни предусмотрена выплата в размере 1 миллион рублей. Сумма самого полиса составит от 2 до 10 тысяч рублей.

11.08 Шахматисту поставили диагноз

В Мурманске с подозрением на коронавирус был госпитализирован гражданин Ирландии, который участвовал в шахматном турнире. Как сообщили в оперштабе по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области, у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус. Один из них оказался положительным. Тех, кто общался с заболевшим, изолировали. Специалисты проводят санитарную обработку аэропорта. Работа отеля, где проходил турнир, приостановят.

Фото: STR / AFP
Глава ВОЗ заявил о резкой эскалации распространения COVID-19 в мире

10.01 Диктант сдвинули на осень

Дата ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" перенесена из-за коронавируса на осень 2020 года. Изначально акция была назначена на 4 апреля. "Для большинства поклонников акции участие станет невозможным - это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России", - сообщили в штабе по организации акции. Новая дата проведения акции будет назначена 25 марта.

09.30 Российское консульство в Казахстане приостановит работу

Консульский отдел российского посольства в Казахстане приостановил личный прием граждан из-за ситуации с распространением коронавируса. Исключение составят экстренные случаи, которые касаются угрозы жизни, гуманитарных случаев. По этим вопросам нужно будет связаться с дежурным дипломатом. Работа консульского отдела пока приостановлена до 17 апреля этого года.

09.14 Карта покажет распространение вируса

На сервисе "Яндекс.Карты" появился специальный раздел, где в режиме онлайн можно видеть, как коронавирус распространяется по России и миру.

Как уточняется в компании, в списке и на карте приведены и отмечены актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти. Информация предоставлена Роспотребнадзором и Университетом Джонса Хопкинса.

На карантине

В связи с коронавирусом Россия ввела ограничения на авиасообщения с более чем десятком стран. В список неблагополучных стран вошли: Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, США, Китай, Иран, Южная Корея. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Онлайн-продажи продуктов резко выросли из-за коронавируса

Россия ограничила регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме регулярных рейсов из Москвы в их столицы и обратно. Также ограничены авиаперевозки со Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов в Женеву и Осло.

Как сообщается в специальном разделе по коронавирусу на официальном сайте мэра Москвы, все граждане, которые возвращаются из Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, должны сообщить о возвращении на специальную горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-09. На две недели они остаются дома на карантин. Всем им выдаются постановления об изоляции и больничные. Эти меры касаются даже тех туристов, у которых отсутствуют симптомы заражения.

Подготовила Екатерина Петрова

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