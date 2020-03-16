Практически с первых дней распространения болезни по миру кабинет министров внимательно следит за ситуацией и идет на решительные меры, чтобы не допустить широкого проникновения вируса в страну. Ради безопасности он готов ставить кордоны даже для самых близких государств. "Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин вчера на совещании со своими заместителями.

- Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить массового распространения коронавируса, - заверил он. - Все нынешние ограничения нами сознательно вводятся для того, чтобы избежать более жестких мер в будущем.

Тем более ситуация в стране постепенно переходит в новую фазу. Если первые случаи выявления зараженных касались граждан, приехавших из других стран, то в последние дни, признал глава кабмина, рост статистики происходит за счет их близких и лиц, с кем они контактировали.

В Белом доме намерены и дальше действовать на опережение, чтобы не допустить массового распространения коронавируса

Новые меры будут вырабатываться образованным в правительстве в субботу Координационным советом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Возглавил эту структуру лично Михаил Мишустин и вчера провел заседание совета.

В полной медицинской готовности

Первоочередными названы задачи в сфере здравоохранения. Куратором социальной и медицинской части назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что по состоянию на вторую половину дня понедельника в стране зафиксировали 93 заболевших: 86 случаев завозные, семь человек - контактные. Почти 80 человек находятся в стационаре, у большинства заболевание протекает в легкой форме. Есть уже и первые вылечившиеся и выписанные.

"Все лица, прибывшие из других стран, и контактирующие с ними граждане находятся под жестким медицинским наблюдением", - подчеркнула вице-премьер. За все время его прошли и проходят свыше 50 тысяч человек, 35 тысяч сняты. Остальных Голикова назвала совершенно здоровыми людьми.

Обо всем, что касается коронавируса, правительство намерено говорить открыто, заявил премьер. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Увеличивается количество и темпы тестирования населения. Каждый день производится до 100 тысяч тест-систем. "Сейчас уже наработано почти 710 тысяч, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем, еще 282 тысячи тест-систем будут направлены сегодня и завтра", - рассказала зампред правительства.

Роспотребнадзору поручено поставить эти тест-системы во все субъекты РФ, которые готовы принять их для работы в лабораториях III-IV групп патогенности. "Мы предполагаем, что граждане при отсутствии явных симптомов, но которые были в странах с неблагоприятной эпидемической ситуацией, смогут обратиться в эти лаборатории", - сказала Голикова.

Премьером поручено обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для граждан на карантине, а для медицинских работников, занимающихся профилактикой болезни, - дополнительные стимулирующие выплаты. Минфин должен создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом.

Всего по стране, по словам зампреда правительства, готовы оказать медицинскую помощь шесть тысяч врачей-инфекционистов, почти две тысячи пульмонологов, более 18 тысяч медсестер. Если возникнет необходимость, то могут задействовать студентов медицинских вузов и колледжей.

Медорганизациям дадут право оформления листов нетрудоспособности в дистанционной форме без очного осмотра пациента при наличии документов, подтверждающих пребывание человека в одной из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса. Это распространяется и на лиц, проживающих с такими людьми.

Минтруд пересмотрит порядок оплаты больничных листов. "Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа трудоспособности, - сообщила Татьяна Голикова. - Мы определили, что это будет каждый пятый рабочий день, чтобы граждане, которые находятся под карантином, не теряли своего дохода".

В полную готовность к любому развитию ситуации приведена медицинская инфекционная инфраструктура, заявила зампред правительства. Развернуто более 55 тысяч коек, медучреждения имеют более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Во всех медицинских организациях создан двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. До каждой организации доведены рекомендации, алгоритмы действий по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - рассказала вице-премьер.

Протестирована и готова к работе единая бесплатная "горячая линия". Ее номер - 8-800-2000-112

Председатель правительства также хочет, чтобы Госдума ускорила рассмотрение законопроекта, регулирующего розничную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами. "Чтобы в ближайшее время можно было заказывать эти безрецептурные препараты посредством интернета с доставкой", - распорядился Михаил Мишустин.

ЕГЭ меняет сроки

Как известно, не обошла ситуация стороной и систему образования. Вузы переходят на дистанционное обучение, школы - на свободное посещение. В министерстве просвещения и Рособрнадзоре создадут рабочую группу, которая совместно с регионами примет единый порядок организации и сопровождения дистанционного образования.

Коронавирус внесет изменения в расписание Единого государственного экзамена. Решено перенести срок досрочной сдачи ЕГЭ, сообщила Татьяна Голикова. Новый пока не определен, это сделают в ближайшее время. "Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения", - подчеркнула Татьяна Голикова.

Меры поддержки: 300 миллиардов и больше

На первого вице-премьера Андрея Белоусова возложена ответственность за план действий для поддержки экономики и бизнеса. Он включает в себя 47 первоочередных мероприятий. Из них 35 носят сверхоперативный характер и должны быть реализованы в течение ближайших 10 дней.

План состоит из четырех разделов. Первый связан с поддержкой населения и обеспечением гарантированного снабжения товарами первой необходимости. Розничная торговля, указал вчера Михаил Мишустин, должна создать запас таких товаров, а для этого получить льготное кредитование. "Мы также должны упростить процедуры поставок как внутри страны, так и из-за границы", - обратил внимание премьер. На месяц предполагается отменить ограничение в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне "зеленый коридор" для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями и импортерами.

Во второй раздел вошли механизмы помощи отраслям экономики, уже ощутившим на себе негативное влияние коронавируса. В первую очередь это туризм и авиаперевозки. "Правительством уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях, - пояснил премьер. - В дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия". Андрей Белоусов к их числу отнес строительство, сферу отдыха и развлечений.

- Кроме прямого субсидирования убытков, к которому мы приступаем по отработанным методикам уже с конца марта, также предусмотрены меры, связанные с недопущением свертывания открытых кредитных линий банков, - особо обратил он внимание. - Потому что у нас уже есть примеры, когда банки пытаются, используя сложное положение отдельных компаний в этих отраслях, сокращать кредитные линии. Это абсолютно недопустимо.

Третий раздел плана - помощь малому и среднему предпринимательству. Правительство намерено расширить доступ ко льготному кредитованию, максимально убрать ограничения и увеличить объемы предоставляемых субсидий. В частности, пояснил Белоусов, будет прорабатываться возможность отсрочки при уплате процентов за кредиты и прямое субсидирование процентных ставок в размере 0,5 процента рыночной ставки. Речь идет и об отсрочке арендных платежей в случаях, когда бизнес работает на государственных или муниципальных площадях.

Четвертая группа мер - общесистемные. Первый вице-премьер их связывает с формированием перечня системообразующих предприятий. Они будут находиться под особым контролем и при необходимости смогут обращаться в специальную комиссию для оперативной поддержки, начиная от реструктуризации кредитов и вплоть до прямого субсидирования.

К общесистемным первый вице-премьер также отнес введение форс-мажора по госзакупкам и по некоторым видам возврата валютной выручки в тех случаях, когда импортеры, закупающие за рубежом российские товары, не имеют возможности оперативно заплатить российским компаниям.

- Мы исходим из того, что пока суммы, примерно в 300 миллиардов рублей, может хватить, - озвучил он "стоимость" всего пакета мер. - Плюс еще некоторый гарантийный фонд, но, безусловно, в случае необходимости бюджет обладает всеми возможностями эту сумму превысить.

Для стабильного функционирования экономики Михаил Мишустин поручил до конца вторника план подготовить в окончательном виде.

Правда как прививка

Глава правительства обратил внимание, что информирование граждан должно стать одним из ключевых направлений в работе координационного совета. "Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи, - заявил он. - Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идет вброс откровенных фейков".

- Мы работаем максимально открыто, и у каждого человека должна быть возможность получать достоверную и актуальную информацию по всем каналам коммуникаций - через телевидение, средства массовой информации, интернет, социальные сети, - объяснил премьер суть информационной политики правительства. - Чтобы не приходилось долго искать самые нужные сведения - что такое коронавирус, какие меры профилактики применять, куда обращаться, если нужна помощь и остаются вопросы, а буквально с одного клика в доступной и понятной форме получать эти ответы.

Это должен обеспечить вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Для оперативного информирования населения о распространении коронавируса в стране правительство создает ресурс "Стопкоронавирус.рф", сообщил он. "На этом ресурсе будет отражаться реальная по ситуации в стране и за рубежом", - подчеркнул зампред правительства.

Протестирована и готова к работе единая бесплатная "горячая линия". Ее номер - 8-800-2000-112. Михаил Мишустин немедленно дал разрешение на запуск.

Непосредственно при совете создан информационный центр, который займется мониторингом ситуации в стране и обеспечит взаимодействие между всеми ведомствами. "Центр будет работать в круглосуточном режиме - 24/7", - подчеркнул Чернышенко. Вся оперативная отчетность в нем будет формироваться к 6.30 утра.

Все эти шаги Михаил Мишустин, посвятивший значительную часть дня проблеме коронавирусной инфекции, назвал лишь первоочередными. При необходимости правительство, пообещал он, будет предпринимать новые и быстро ставить о них в известность.

От населения же премьер ожидает понимания и участия. "Чем организованнее и ответственнее мы пройдем этот непростой период, тем быстрее мы справимся с этой угрозой и сможем нормализовать ситуацию", - уверен он.

- Прошу вас помогать и беречь друг друга, - вновь обратился Мишустин к гражданам. - Уверен, что ответственное отношение к своему здоровью вместе с теми мерами, которые принимает сейчас государство, позволит нам оперативно стабилизировать ситуацию.