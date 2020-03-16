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16.03.2020 22:50
Рубрика: Власть

Как повлиял COVID-19 на жизнь в Карелии, Воронеже, Архангельске и Кемерово

Текст: Антон Валагин, Юлия Потапова, Светлана Цыганкова, Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск № 56(8110)

Карелия

Игумен Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря епископ Троицкий Панкратий издал распоряжение, согласно которому монастырь закрывается на карантин: въезд паломникам, туристам, гостям, в том числе из иностранных государств, запрещен. Выезд монахов на материк допускается только в случае острой необходимости - по медицинским показаниям. Как следует из распоряжения епископа, в храмах и кельях будет постоянно проводиться дезинфекция. А монахам запрещаются братские целования друг друга, рук священников, отменяются рукопожатия. Нельзя прикладываться к иконам и святыням в храмах. Запрет на посещение Валаамского монастыря будет действовать до Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля. В Карелии также введен запрет на проведение массовых мероприятий.

Воронеж

Фото: iStock
В Кемерове из-за заболевшего пассажира экстренно сел самолет

В аэропорту Воронежа ужесточили досматр прилетевших из-за границы пассажиров. Прилетевших из стран с высоким числом заболевших медики проверяют и опрашивают гораздо подробнее, а при малейшем подозрении на простуду прямо на летное поле приезжает "скорая" из Центра медицины катастроф и сомнительного пассажира отправляют в инфекционный бокс больницы - отлежаться до выяснения. Прошедшим проверку советуют две недели оставаться дома, за нарушение предписания можно получить штраф.

Архангельск

Архангельская команда по хоккею с мячом "Водник" в полном составе вместе с тренерами отправилась на двухнедельный карантин после возвращения с выездной игры в Хабаровске. Хотя ему предстояло сразиться с красноярским "Енисеем" за бронзовую медаль, но вместо этого они добровольно "закрыли" себя на карантин. Оба клуба обратились в Федерацию хоккея с мячом России с просьбой отменить матчи за третье место в связи с распространением коронавируса. Предполагается, что главные медали будут разыграны позднее.

Кемерово

В Кузбассе мошенники предлагают старикам "лекарство от коронавируса". В комплекте с мгновенным тестированием на опасную инфекцию. На что местные власти призвали жителей Кузбасса позаботиться о пожилых родственниках, максимально защитив их от нежелательных контактов и общения с сомнительными консультантами и напомнили - лекарства, как и вакцины от нового коронавируса, пока не существует.

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