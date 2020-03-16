Накануне Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией, ранее эти же меры введены в отношении Китая, Южной Кореи, Ирана. Авиакомпании сокращают полеты и по другим зарубежным направлениям, так как страны вводят запрет на въезд. Но это полбеды.

Большинство расходов авиаперевозчиков привязаны к курсу валют - техническое обслуживание, зарплата пилотам. Да и рынок топлива также международный. Поэтому в этом году рынок может столкнуться с "идеальным штормом", говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

В предыдущие годы отрасль увеличивала валовые показатели роста двухзначными темпами. Но зарабатывать авиаперевозчикам удавалось в основном на международных направлениях. Внутренние же были убыточны, а рост на внутренних перевозках в существенной мере был достигнут за счет очень дешевых авиабилетов, говорит Борисов.

"С очень высокой степенью вероятности в третьем квартале этого года мы будем наблюдать банкротство российских авиаперевозчиков. К сожалению, уже есть европейские прецеденты", - сказал "Российской газете" глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Если же ограничения на авиасообщение затронут популярные места заграничного отдыха россиян, кому-то придется остановить полеты уже во втором квартале, полагает он.

Российские авиакомпании будут вынуждены перебросить воздушные суда на внутренние линии, так как парк не должен простаивать, отмечают эксперты. Авиакомпании уже наперебой предлагают пассажирам перелеты внутри страны на выгодных условиях. Но большого спроса нет.

Надежда на господдержку. Правительство уже объявило о выделении из резервного фонда 300 миллиардов рублей. Как считают эксперты, в том числе и для поддержки отрасли авиаперевозок. Кроме того, объявлено об отсрочке уплаты налогов для авиакомпаний и туристской отрасли.

Ранее Банк России объявил о пакете регуляторных послаблений для банков, прежде всего чтобы помочь авиакомпаниям и туристической отрасли с наименьшими потерями пережить эпидемию коронавируса. Банкам будет проще пойти на реструктуризацию кредитов транспортным и туристическим компаниям, пострадавшим от коронавирусной инфекции. Реструктуризация или просрочка по долгу, допущенная этими компаниями, не потребует от банков дополнительного регуляторного капитала.

После тяжелого периода рост в авиации продолжится, уверены эксперты. Хотя отложенный спрос восстановится не скоро.