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16.03.2020 22:07
Рубрика: В мире

Прививка от союзника

Как США пытаются получить вакцину от коронавируса
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 56(8110)
Громкий скандал разгорелся между США и Германией на фоне усиливающейся пандемии коронавируса. Пока в Европе отчаянно борются с расползающейся по Старому Свету инфекцией, Вашингтон "втихаря" пытается получить контроль над одной из ведущих немецких фармакологических компаний, разрабатывающей вакцину от COVID-19. "Дружба дружбой, а прививка от вируса врозь", - примерно так можно описать эгоистичное отношение США к своим союзникам.

Согласно оказавшимся в распоряжении СМИ данным, германская фармкомпания CureVac AG, ведущая в том числе на деньги немецких налогоплательщиков разработку медицинского препарата для создания у людей иммунитета от коронавируса, стала объектом пристального интереса со стороны руководства США.

Трамп якобы предложил руководителю CureVac миллиард долларов за передачу технологии вакцины

В частности, 2 марта в Белый дом был приглашен исполнительный директор CureVac, в беседе с которым приняли участие президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. По итогам встречи было объявлено об "уверенности в разработке вакцины в течение нескольких месяцев". Однако, как сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, в ходе той же беседы Трамп якобы без лишних экивоков предложил руководителю CureVac миллиард долларов за передачу технологии вакцины эксклюзивно в США.

Фото: Gettyimages
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В закрывшей свои границы из-за стремительного распространения COVID-19 Германии немедленно заподозрили Вашингтон в намерении прибрать таким нехитрым образом к рукам интеллектуальную собственность одной из ведущих немецких биофармкомпаний. Но зачем действующей администрации США понадобилось сманивать немецких ученых? Для получения единоличного права распоряжаться вакциной от коронавируса, что дает огромные имиджевые, политические и экономические преимущества, посчитали в Берлине. А главное - обеспечивает Трампу новые электоральные очки в ведущейся президентской гонке, которые можно заработать на успешной борьбе с коронавирусом.

Раздражение немецких политиков столь наглым поведением Вашингтона не заставило себя ждать. "Эксклюзивная продажа вакцины в США должна быть предотвращена любыми способами. Американское правительство действует очень недружественно", - заявил депутат Бундестага Карл Лаутербах. Между тем, по словам министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, эпидемия коронавируса стала вопросом "нацбезопасности", в связи с чем правительство ФРГ должно надежно сохранить "наши медицинские продукты и препараты".

В начале марта американские инвесторы за 11,5 миллиарда долларов прибрели другую немецкую фармкомпанию Qiagen NV, которая, среди прочего, производит генетические тесты на наличие коронавируса. Судя по информации на сайте CureVac, эта компания ведет разработку вакцины от COVID-19 совместно с финансируемым немецким правительством Институтом биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха. Получается, что в этом случае американцы хотят скупить результаты медисследований, за проведение которых уже заплатили из собственного кармана сами немцы. Такой подход, впрочем, категорически не устраивает Германию и Евросоюз. "Федеральное правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцины и лекарства против нового коронавируса разрабатывались в Германии и Европе", - заявили в министерстве здравоохранения ФРГ".

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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