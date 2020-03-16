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Какой смартфон купить, чтобы потом продать без потерь?

Текст:   Антон Благовещенский
16.03.2020,  
14:40
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания BankMyCell, специализирующаяся на перепродаже смартфонов, обнародовала новый отчет, который демонстрирует, насколько быстро дешевеют бывшие в употреблении мобильные устройства.

По данным компании, iPhone за первый год эксплуатации теряют в цене 23,45 процента первоначальной стоимости, за два - 45,46 процента, в то время как Android-флагманы стоимостью от 700 долларов за первый год дешевеют на 45,18 процента, а за два года - на 71,41 процента.

Бюджетные же Android-девайсы теряют в цене более 48 процентов за первый год эксплуатации, а за два - почти 80 процентов.

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Впрочем, в четырехлетней перспективе все смартфоны находятся примерно в одинаковых условиях - iPhone теряют почти 80 процентов стоимости, а бюджетные "андроиды" - около 90.

Исходя из этих данных, авторы отчета советуют владельцам Android обновлять свои устройства раз в год, а обладателям iPhone - раз в два года.

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