Киевские власти ограничили въезд и выезд в город из-за коронавируса

Власти Киева приняли решение с 17 марта ограничить въезд и выезд из города. Как передает strana.ua, о дополнительных мерах по борьбе с распространением коронавируса рассказал мэр Виталий Кличко.

По его словам, движение транспорта между столицей и другими населенными пунктами будет ограничен, хотя внутри Киева общественный транспорт подложит работать в обычном режиме. Правда, киевлян уже попросили не пользоваться им без крайней необходимости, да и вообще по возможности не выходить на улицу.

В городе также ограничено проведение массовых культурных, спортивных, социальных и религиозных мероприятий, приостановлена работа спортивных комплексов, салонов красоты, парикмахерских, ночных клубов. Не будут работать торговые центры, исключение сделано для продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек. Кроме того, закроются кафе, бары и рестораны, впрочем, им предоставлена возможность доставлять блюда на дом клиентам.

Как заверил Кличко, "город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости". "Их будут доставлять домой", - отметил он.

При этом городские власти будут продолжать работать в штатном режиме. А вот руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от формы собственности и подчинения, должны максимально перевести работу на удаленный доступ.

Кстати, Верховная Рада продолжает работать, правда, в связи с карантином из-за коронавируса в украинском парламенте ввели ряд ограничительных мер: на входе всем измеряют температуру, в коридорах вывесили антисептики, а столовую и кафе закрыли. При этом всем раздают маски и пригрозили завтра не пустить в здание того, кто придет без нее.