Китайские медики будут лечить итальянцев

Китайские медики прилетели в Италию поделиться опытом борьбы с коронавирусом. Напомним, что к началу текущей недели в Италии было зафиксировано 24 747 случаев заражения COVID-19. Апеннины оказались не готовы к такой нагрузке на систему здравоохранения. На прошлой неделе хирург из Бергамо Даниэле Маккини написал в своем блоге, что медикам не хватает рабочих рук, аппаратов для искусственной вентиляции легких, и даже масок, которые позволили бы персоналу больницы избежать заражения.

По его словам, и он, и многие его коллеги живут на работе из страха заразить близких. По данным Financial Times, "перед лицом трагической необходимости отсеивать пациентов, которые вряд ли выживут, итальянские организации здравоохранения обратились к друзьям и союзникам страны за экстренной помощью. И помощь пришла - из Шанхая. Самолет из Китая доставил на Апеннины команду медиков и 31 тонну груза, включая аппараты для искусственной вентиляции легких".

Напомним, что, когда Италия направила экстренный запрос на медикаменты в рамках специального европейского кризисного механизма, на мольбу о помощи не ответила ни одна страна ЕС. Даже ФРГ, опасаясь дефицита, поначалу ввела запрет на экспорт медицинских масок и другого защитного оборудования. Это вызвало у итальянцев негодование, они жаловались, что ​​европейские друзья бросили их беде. На этом фоне очень показательным выглядит жест китайской службы Красного Креста, пообещавшей прислать еще больше врачей и необходимого оборудования. Глава итальянского Красного Креста Франческо Рока признал: "Получив медикаменты в этот момент огромного напряжения, мы испытали облегчение". "Нам также нужны респираторы, которые Красный Крест пожертвовал нашему правительству", - цитирует его агентство Reuters.