Указ губернатора Красноярского края от 16 марта 2020 года № 55-уг "О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановляю:

1. Министерству здравоохранения Красноярского края:

организовать проведение медицинскими организациями в установленном порядке медицинских осмотров и непрерывного медицинского наблюдения лиц, прибывших в Красноярский край из иностранных государств, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - прибывшее лицо, иностранное государство), по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций в соответствии с постановлениями об изоляции Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (его заместителя);

организовать оказание в установленном порядке медицинскими организациями первичной медико-санитарной помощи прибывшим лицам, женщинам в период беременности, лицам в возрасте 60 лет и старше при наличии респираторных симптомов по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;

обеспечить работу круглосуточной "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по телефонам: 8-800-100-56-53, +7 (391) 223-83-08;

обеспечить разработку памяток для населения по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

обеспечить организацию дополнительных мест интенсивной терапии для больных с внебольничной пневмонией в многопрофильных медицинских организациях Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

2. Министерству цифрового развития Красноярского края организовать представление информации по вопросам новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

3. Рекомендовать прибывшим лицам:

в течение одного дня с даты прибытия в Красноярский край сообщать в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю по телефону +7 (391) 226-89-94 либо министерство здравоохранения Красноярского края по телефону 8-800-100-56-53 следующую информацию: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства (места пребывания), номер контактного телефона, наименование иностранного государства, из которого прибыли, даты пребывания в иностранном государстве;

ожидать по месту жительства (месту пребывания) доставку постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (его заместителя) об изоляции и посещения медицинского работника, в том числе для выдачи листка нетрудоспособности;

в течение 14 дней с даты прибытия в Красноярский край соблюдать режим "самоизоляции" по месту жительства (месту пребывания), не покидая место изоляции (квартиру, дом, иное жилое помещение).

4. Рекомендовать гражданам пожилого возраста, проживающим на территории Красноярского края, ограничить посещение общественных мест, соблюдать режим "самоизоляции" по месту жительства (месту пребывания).

5. Министерству социальной политики Красноярского края, министерству здравоохранения Красноярского края и агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края организовать работу социальных служб и волонтеров по оказанию помощи лицам пожилого возраста, соблюдающим режим "самоизоляции" по месту жительства (месту пребывания), по доставке продуктов и лекарств по месту их жительства (месту пребывания).

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Красноярского края:

организовать ежедневное измерение температуры тела у работников;

в случае выявления у работника респираторных симптомов предлагать работнику незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за получением первичной медико-санитарной помощи;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима "самоизоляции";

организовать проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

предоставлять по заявлениям работников - родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, отпуска на период каникул;

рассмотреть возможность выполнения работниками трудовой функции вне рабочего места дистанционно или на дому;

воздержаться от направления работников в служебные командировки за пределы территории Красноярского края.

7. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлять клинических ординаторов по заявкам медицинских организаций, расположенных на территории г. Красноярска и оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории Красноярского края, установить для обучающихся по данным образовательным программам каникулы в весенний период с 17 по 31 марта 2020 года.

9. Руководителям профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, осуществлять с 17 марта 2020 года образовательную деятельность при реализации профессиональных образовательных программ вне места нахождения образовательных организаций с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

10. Рекомендовать организаторам официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Красноярского края (краевым спортивным федерациям и местным спортивным федерациям, краевым государственным учреждениям и муниципальным учреждениям), запланированных в период с 16 марта по 31 марта 2020 года, перенести сроки их проведения на более поздний период.

11. Рекомендовать профессиональным спортивным клубам по командным игровым видам спорта проводить матчи без присутствия зрителей в период с 16 марта по 31 марта 2020 года.

12. Органам государственной власти Красноярского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, организациям всех форм собственности рассмотреть возможность отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, организаторами которых они являются, либо перенести их на более поздний срок.

13. Правительству Красноярского края в срок до 18 марта 2020 года подготовить и представить предложения по введению комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края.

14. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

15. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







