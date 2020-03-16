Кремль не перешел на удаленную работу

Сотрудники кремлевской администрации не перешли на удаленную работу, меры предосторожности из-за ситуации с коронавирусом предпринимаются.

"Администрация президента - это крупный офис, но не один из самых крупных. Есть офисы и крупнее", - обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока никаких показаний на этот счет также нет, администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые, наверное, актуальны сейчас в любом офисе", - пояснил представитель Кремля.