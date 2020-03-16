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16.03.2020 14:50
Рубрика: Экономика

Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России

Текст: Ольга Игнатова

Владельцы известных брендов не исключили временного закрытия своих магазинов в России.

Как пишет "Коммерсант", крупные ритейлеры направили управляющим компаниям торговых центров письма с просьбами о снижении арендных платежей. Ведь из-за коронавируса возникли задержки с доставкой новых коллекций из Китая, да и посетителей в магазинах стало меньше.

Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO
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Управляющие компании торговых центров получили письма от УК АО "Зара СНГ" - "дочки" Inditex (развивает бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka, Pull&bear и другие) и ООО "Ре Трэйдинг" - "дочки" LPP (марки Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay). Аналогичные сообщения своим арендодателям направили парфюмерные сети "Золотое яблоко" и "Рив Гош".

В частности, "Зара СНГ" не исключила временного закрытия своих магазинов в России. В этом случае она просит арендодателей не взимать арендную плату.

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