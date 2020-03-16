Министерство спорта РФ отменило все международные соревнования в стране

Министерство спорта РФ приняло решение отменить все международные соревнования на территории страны из-за распространения коронавируса.

Пресс-служба ведомства сообщила о том, что с 16 марта и до особого распоряжения на территории России отменены все международные спортивные мероприятия, в том числе с участием иностранных спортсменов и тренеров.

Также сообщается о том, что приостановлены и все внутрироссийские соревнования, кроме тех, которые являются отборочными или рейтинговыми к Олимпиаде 2020 года в Токио.

Иными словами, Минспорта РФ запретил проведение всех чемпионатов страны, включая матчи РПЛ и КХЛ. Эти лиги пока не объявили официально о приостановке, однако вряд ли они пойдут против распоряжения министерства. Ожидается, что эти лиги объявят о приостановке в ближайшее время.

Помимо этого перенесены все массовые физкультурные мероприятия.