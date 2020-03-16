Министр окружающей среды Польши заразился коронавирусом

Министр окружающей среды Польши Михал Вощ подхватил коронавирус нового типа. Об этом он признался на своей странице в социальной сети Twitter.

"Мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я чувствую себя хорошо", - написал он. По словам министра, проверку он прошел после того, как узнал, что ранее общался с заболевшим сотрудником государственного лесничества. После подтверждения инфицирования Вощ отправился в карантин.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 170 тысяч человек. В Польше выявлено 156 случаев, еще более 750 госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Власти республики ввели особое положение эпидемиологической угрозы, закрыли границы, все приезжие отправляются на 14 дней в карантин.