Минспорт ограничил проведение соревнований на территории РФ

Министерство спорта России запретило международные турниры на территории страны и рекомендовало ограничить проведение всероссийских соревнований в связи с распространением коронавируса.

До понедельника влияние вируса COVID-19, уже основательно перелопатившего мировой спортивный календарь, в России ощущалось, пожалуй, в меньшей степени. Но, понятно, что, учитывая темпы распространения коронавируса, долго так продолжаться не могло: все-таки здоровье спортсменов и болельщиков важнее доходов, призовых, титулов.

Очевидно, что именно этими соображениями продиктованы меры, озвученные накануне минспортом. Первый пункт касается международных турниров на территории страны: "Отменить с 16 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории РФ всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием".

К 16 марта в числе соревнований, в которых задействованы иностранные спортсмены и специалисты, не были приостановлены такие турниры, как российская Премьер-лига по футболу (РПЛ) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

Окончательное решение КХЛ по поводу продолжения сезона в момент написания этих строк принято еще не было, хотя к понедельнику от борьбы за Кубок Гагарина уже добровольно отказались финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс".

РПЛ со своим будущим должна определиться после совещания с Российским футбольным союзом, намеченного на вечер вторника. Наверняка отечественные клубы будут отталкиваться и от решений УЕФА, который 17 марта тоже проведет собрание, посвященное приостановке национальных чемпионатов. Впрочем, два матча ближайшего 23-го тура "Локомотив" - "Оренбург" и ЦСКА - "Зенит" Премьер-лиге пришлось отменить уже накануне в связи с новым указом мэра Москвы Сергея Собянина, запретившего все массовые спортивные мероприятия до 10 апреля.

А вот шахматный турнир претендентов, который должен стартовать в Екатеринбурге во вторник, похоже, все-таки состоится даже несмотря на распоряжение минспорта. По крайней мере, так заявил президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович.

Второй пункт документа, опубликованного минспортом, носит рекомендательный характер и относится к "межрегиональным и всероссийским спортивным мероприятиям". Их проведение тоже предлагается ограничить. Правда, это не относится к тем турнирам, которые являются квалификационными в преддверии Олимпиады-2020 в Токио. Чемпионат России по плаванию, который должен пройти в Казани с 3 по 10 апреля, как раз из этой категории. Вот только пройдет он, увы, без зрителей.