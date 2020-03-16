Песков назвал главную структуру по противодействию коронавирусу

В Кремле пояснили различие в функционале координационного совета по борьбе с распространением коронавируса и созданной вчера соответствующей рабочей группой Госсовета.

Напомним, что создан координационный совет во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вчера Владимир Путин организовал и рабочую группу Госсовета.

"Госсовет - это регионы. Это рекомендательный орган", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Будет налажена работа с регионами, чтобы распространить на них имеющиеся наработки, получить их точку зрения и первичную информацию о ситуации в регионах, сказал он.

"Конечная точка сбора информации, принятия решений и главный руководящий орган в этой работе - это штаб в правительстве, которым руководит Мишустин", - заключил Песков.