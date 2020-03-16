Потерянную столицу царства майя нашли на заднем дворе ранчо в Мексике

В Мексике профессор антропологии Чарльз Голден и его коллеги при проведении раскопок на заднем дворе животноводческого ранчо обнаружили руины города, который был столицей древнего царства майя Сак Ци.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Field Archaeology, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Брандейса. Раскопки стартовали в июне 2018 года, причем работа ранчо не приостанавливалась.

Голден и его коллеги раскопали археологический объект, названный Лаканья Цельталь. Они считают, что это была столица Сак Ци - царства майя. Оно было расположено на территории современного штата Чьяпас на юго-востоке страны.

Город был основан в 750 году до н. э., и люди проживали в нем более тысячи лет. Упоминания о потерянной столице были найдены в 1990-е годы при изучении других артефактов майя. Она также упоминается в иероглифах на скульптурах, хранящихся в музеях по всему миру.

Сак Ци не было самым могущественным из царств майя. По своим размерам оно было гораздо скромнее соседних Чичен-Ицы и Паленке. Однако находка этого города является крупным открытием, поскольку ученые получили важные данные о культуре и жизни майя.

В частности, команда Голдена раскопала остатки рыночной площади. Судя по найденным артефактам, на ней торговали своей продукцией селяне, приезжавшие в город. Кроме того, была раскопана площадка для игр.

Вероятно, жители царства приезжали в столицу, чтобы посетить церемониальные игры с мячом. Игроки бегали по узкому полю, подбивая твердый резиновый мяч бедрами и плечами. Его надо было забросить в каменное кольцо.

В северо-восточной части города исследователи обнаружили остатки 14-метровой пирамиды и несколько окружающих ее сооружений. Последние, вероятно, служили резиденциями элиты, а также местами для проведения религиозных ритуалов.

Центром религиозной и политической деятельности был внутренний двор площадью шесть тысяч квадратных метров. По мнению ученых, именно здесь люди собирались для проведения церемоний. Лестница с площади вела на возвышенную платформу, на которой находились храмы и залы, в которых члены королевской семьи вели прием.

Ученые не исключают, что здесь же членов королевской семьи могли хоронить. Царство Сак Ци было окружено более могущественными государствами. Для жителей столицы и прилегающей сельской местности это означало постоянную угрозу войны и насильственного вмешательства в их повседневную жизнь.

С одной стороны город защищали естественные укрытия, в частности, крутые берега ручьев. С другой стороны его защищали каменные стены. Однако эти укрепления далеко не всегда спасали горожан. Найденные на одном из памятников надписи рассказывают о времени, когда часть города была сожжена во время конфликта с соседними царствами.

Вероятно, выживание Сак Ци зависело не столько от его военной мощи, сколько от его способности заключать мир со своими соседями. Кстати, это хороший пример для изучения того, как во времена майя средние по размеру царства умудрялись выживать на фоне постоянных военных кампаний, которые вели более могущественные царства.

В общей сложности было найдено около 120 сооружений и около 60 различных памятников. Многие из них за тысячи лет были повреждены грабителями, дождями, лесными пожарами и джунглями. Но некоторые артефакты хорошо сохранились.

Например, исследователи нашли табличку, текст на которой рассказывает историю о мифическом водяном змее. Другая подобная надпись рассказывает о мифическом потопе. Также найдены истории о местных правителях и их изображения. Один из них был одет как бог дождя и штормов Йопаат.