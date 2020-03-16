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16.03.2020 15:23
Рубрика: Власть

Путин обсудил с главой ВТБ переход "на цифру"

Текст: Кира Латухина
Каждый четвертый ипотечный кредит в стране выдает ВТБ. Банк принял амбициозную программу "600 дней" - полный переход на новую цифровую основу для удобства клиентов. Обо всем этом на встрече с президентом в Кремле рассказал глава ВТБ Андрей Костин.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

"Ваш банк - один из ведущих в стране. Я посмотрел справки, 15,5 триллиона у вас активы", - приветствовал собеседника Владимир Путин. Глава государства назвал впечатляющим то, что у кредитного учреждения - 14 миллионов клиентов, и поинтересовался результатами за прошлый год.

Костин начал с финансовых показателей: чистая прибыль банка по международным стандартам увеличилась на 10 процентов, и впервые за 30-летнюю историю превысила отметку в 200 миллиардов, составив 201 миллиард рублей. Это положительно сказалось на капитализации: стоимость акций, капитализация банка выросла за год на 36 процентов.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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"Этому способствует наша дивидендная политика. Мы планируем в этом году направить 50 процентов чистой прибыли на выплату дивидендов", - сообщил Костин, подчеркнув, что главный акционер - государство с пакетом в 61 процент.

Итоги неплохие, но потенциал есть еще больший, убежден глава ВТБ. С начала года была принята амбициозная программа под названием "600 дней", сообщил он. "Мы за 20 месяцев планируем провести глобальную трансформацию нашего банка на принципиально новой цифровой основе, что создаст, конечно, дополнительный комфорт для наших клиентов, что даст им большой набор новых цифровых продуктов", - пояснил Костин.

"И не в последнюю очередь важно то, что мы считаем, что с помощью этих мер мы в ближайшие три года сумеем увеличить нашу прибыль в полтора раза и довести ее до 300 миллиардов, что, мне кажется, будет уже очень хорошим показателем для деятельности банка", - подчеркнул докладчик.

Президент расспросил про развитие ипотеки. Для ВТБ это один из главных инструментов. За прошлый год портфель ипотеки увеличен на 20 процентов. "Каждый четвертый ипотечный кредит сегодня в стране выдается Банком ВТБ, и объем нашей ипотеки достиг 1,8 триллиона рублей", - привел цифры Костин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Банки Президент Компании Финансы ВТБ

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