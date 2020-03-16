Сумасшедшие информнедели продолжаются.

Прошедшая неделя. Принят окончательный список поправок в Конституцию. На праймериз в США Байден как будто одержал решающую (?) победу, и мало кто уже сомневается, что кандидатом от демократов станет он. Начался и тут же был прерван суд в Голландии по делу о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге".

Но все эти события - каждое из которых стало бы в иное время важнейшей Мировой Сенсацией - закрыты Черным Лебедем.

Двукрылый Лебедь. Летит-машет: коронавирусом и экономической паникой. Крылья друг дружке помогают: меры по борьбе с эпидемией, естественно, тормозят экономику - падение экономики усиливает общие алармистские настроения, и в этом тревожном свете все выглядит еще страшней… Синергетика!

Угрожающие симптомы эпидемии множатся буквально не по дням, а по часам, и нужны большие внутренние усилия, чтоб подавлять позывы к панике.

ВОЗ объявил пандемию - на 11 марта эпидемия зафиксирована в 109 странах (всего в ООН 193 государства). Каждый день - отмены событий, которые еще вчера казались невозможными. Например, видимо, не будут проводиться Международные кинофестивали, включая Каннский. Конгресс США закрылся до 1 апреля (а 2 апреля - вирус не страшен?). Что будет с Олимпиадой в июле-августе? Губернатор Токио назвал их отмену "невозможной", МОК пока молчит, но игры на пустых стадионах - Олимпиада ужасов, а сотни тысяч людей из всех стран, которые на этих стадионах перемешаются, а потом разъедутся по домам - Олимпиада вируса!

Правда, есть версия, что летом эпидемия ослабнет. Но что сейчас делать с массовыми спортивными и развлекательными мероприятиями?

Например, в Москве они запрещены до 10 апреля и числом не более 5000 чел. Как тут быть властям? Превентивно, пока обстановка еще относительно спокойная, запретить любые массовые зрелища ? Или запрещать задним числом, когда это уже бесполезно?

В прошлый раз ВОЗ объявил пандемию 10 лет назад, в 2009-м - "свиной грипп". Кто-то еще помнит это название?

Я читал заявление Меркель. Назвать ее "паникершей" язык не поворачивается, но принять то, что она сказала - сознание отказывается.

А сказала фрау канцлер, что по оценке директора Центра динамики инфекционных заболеваний Гарварда, заболеть коронавирусом имеет шанс до 70% населения Земли, умереть - от 100 до 180 млн.

Когда слушаешь ТАКОЕ, да от канцлера и со ссылкой на Гарвардский центр, то… Впрочем, зачем описывать свои эмоции - любой читатель их без слов поймет.

В качестве вакцины от паники можно использовать, пожалуй, вот что.

В прошлый раз ВОЗ объявил пандемию 10 лет назад, в 2009-м - "свиной грипп". Кто-то еще помнит это название?

Тогда обещали хоть и не 70% заболевших, но тоже немало - примерно треть населения Земли. Прогнозы выдающихся экспертов в тот раз вроде не оправдались…

С другой стороны, для успокоения этого маловато - ведь в 2009-м таких отчаянных усилий всех государств я что-то не припомню; отмены почти всех международных саммитов (интересно, кстати, как сейчас работают Международные организации, начиная с ООН?) тоже не было.

Это хорошо - люди научились лучше бороться, но это и тревожно - размах борьбы усиливает ощущение грозящей опасности.

С третьей стороны, в эпицентре - Китае - о новых случаях заражений уже неделю не сообщают. Сейчас главные зоны роста - Италия, Корея (там тоже как будто наметилась стабилизация), Иран…

Ясно, что в панике есть доля паники, но оценить ее размер никто не возьмется

В общем ясно, что в панике есть доля паники, но оценить ее размер никто не возьмется. Что касается ситуации в России, то пока что (на день, когда я пишу эти строки) она вроде бы благополучна. В "особый путь" и "островок безопасности" верить хочется - но...

Да... Вот тут ощущаешь - без особой радости и гордости - Неодолимое Единство Человечества. Хочешь - не хочешь, но мы в одной лодке, сидим и кашляем друг на друга.

Да, при современной глобализации - шарик маленький. Улететь с него некуда и не к кому … "Чужого горя не бывает", - хорошие слова, но неправда.

Конечно же - бывает, инстинкт самосохранения более или менее экранирует от чужого горя и личного, и национального. Но вот "чужих эпидемий" и правда не бывает. Одно слово - пандемия.

И еще. Какой все-таки "детский сад" - эти бесконечные игры "в солдатиков".

Ну, вот, Иран… Годами, десятилетиями главный официальный смысл всей госидеологии - борьба "с Израилем, США и Саудовской Аравией". И - полуофициальные - "намеки" на "подготовку возможности" для создания ЯО… И - как? Много пользы принесло это все стране? Укрепило экономику, повысило уровень и качество жизни? Наконец - усилило БЕЗОПАСНОСТЬ? Скажем, пока у них "все еще нет" никакого ЯО - на них многие напали?

И, кстати, "работы над обогащением урана" и производство ракет защищает от РЕАЛЬНЫХ бед - той же эпидемии коронавируса? Поразим вирусы точной ракетой? Или вирусы - мелочь, главная проблема - все равно Иностранные Враги?.. Основные ресурсы - на борьбу с ними?

Да… "Вроде не бездельники и могли бы жить: им бы понедельники взять - и отменить!" Но "отменить" Сакральные Идеологические Понедельники - невозможно.

Они могут только сами приходить в ветхость и рассыпаться - и на смену им идут вчерашние "вторники". А череда Идеологических эпидемий и пандемий - это и есть История Человечества.