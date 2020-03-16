Минздрав Подмосковья: Самостоятельно сдать анализ на коронавирус нельзя

Одним из самых частых вопросов, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Подмосковье, стал следующий: где и как можно самостоятельно сдать анализ на коронавирусную инфекцию? Министерство здравоохранения Московской области выступило с разъяснением.

Самостоятельная сдача анализов в настоящий момент не предусмотрена, подчеркнули в ведомстве. Обследование назначается медицинским работником - и только в двух случаях: если человек приехал из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и у него имеются признаки болезни - температура, кашель, насморк, и если он находился в контакте с заболевшими людьми. При этом сами врачи исследований не проводят - этим занимаются специалисты федеральных центров Роспотребнадзора.

По словам министра здравоохранения области Светланы Стригунковой, начиная с 13 марта, когда открылась региональная "горячая линия" по вопросам коронавируса, на нее позвониди уже 2,7 тысячи человек.

Напомним, номер телефона горячей линии в Подмосковье 8-800-550-50-30.