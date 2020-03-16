В Мосгорсуде в понедельник началось обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей, которые ранее признали виновным уроженца Киргизии Бекжана Сарбишева в попытке задавить десять пешеходов.

По данным следствия, 9 сентября 2018 года на Новочеркасском бульваре Сарбишев за рулем чужого автомобиля, намереваясь убить людей, которые ранее его избили, совершил наезд на них и других пешеходов, которые шли по проезжей части. Пострадали десять человек, в том числе несовершеннолетняя. Один из мужчин от полученных травм скончался. Избившие его оказались также уроженцами Киргизии, которые оказались в том же кафе, где Сарбишев отмечал день рождения младшей сестры.

Сначала к 20-летнему молодому человеку просто приставали и издевались над его слуховым аппаратом и инвалидностью, а потом избили толпой. После этого Сарбишев сел за руль машины знакомых и протаранил обидчиков. Остановился после того, как врезался в другую машину и фонарный столб. С места происшествия не сбежал, дождался ГАИ и "скорой".

Против Сарбишева возбудили уголовное дело об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, а также об умышленном повреждении имущества. Присяжные заседатели единодушно признали Сарбишева виновным. На вопрос "заслуживает ли Сарбишев снисхождения?" голоса присяжных разделились поровну: четыре - "да" и четыре - "нет". Согласно УПК при равенстве голосов принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ.