Студентов в Костроме распустили по домам из-за коронавируса

Студентов Костромского государственного университета перевели на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса, в вузе отменены все массовые мероприятия.

Как сообщает пресс-центр КГУ, решение об изменении формы работы в вузе приняли, чтобы не допустить массового распространения опасной болезни.

- В связи со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID-19) Костромской госуниверситет проявляет особую заботу о здоровье своих студентов и с 18 марта 2020 года в профилактических целях вводит новый формат образовательного процесса - дистанционный, - сообщили в вузе.

Учебный план и расписание занятий в КГУ решили не менять: знания студенты будут получать в том же объеме, что и в привычном формате обучения. Усвоение учебного материала преподаватели будут контролировать еженедельно.

- На период работы КГУ в дистанционном формате отменяются все массовые мероприятия, включая научные конференции, фестивали, спортивные соревнования, масштабные мероприятия в рамках празднования 75-летия Победы и ежегодного творческого конкурса "Студенческая весна", а также временно прекращается работа обучающих и подготовительных курсов и художественной школы КГУ, - пояснили в университете.

Иногородним студентам предоставили самим сделать выбор: остаться в общежитии или временно вернуться домой - до тех пор, пока ограничения не отменят.