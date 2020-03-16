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16.03.2020 15:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

Текст: Инга Бугулова
Фото: Аркадий Колыбалов
На фасаде Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве появилась мемориальная доска Иосифу Кобзону. Место выбрано неслучайно: здесь он учился и в течение многих лет преподавал.

Решение установить памятную табличку на здании академии было принято год назад. На внушительной бронзовой доске народный артист СССР изображен на фоне панорамы Москвы. Над проектом работал целый коллектив авторов под руководством известного скульптора, народного художника России Александра Рукавишникова.

Фото: Каталог памятных знаков ЦРБ
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Церемонию открытия посетили председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, министр правительства столицы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Напомним, Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года. За свою многолетнюю творческую деятельность он записал порядка трех тысяч песен, побывал с гастролями более чем в 100 странах мира. Любимец миллионов был и политиком, внеся свой вклад в законотворческую деятельность. Ровно через год после смерти артиста на могиле на Востряковском кладбище ему открыли памятник.

Культура Музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Персона: Иосиф Кобзон РГ-Фото

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