В Москве по программе реновации стартовали работы по устройству дорог к домам

В этом году специалистами городского хозяйства столицы будут проведены дорожные работы по 31 адресу в 8 административных округах столицы. Больше всего подъездных путей будет построено в ЮЗАО. Там новые дороги построят к 12 домам. "На начальном этапе подъездные дороги будут использоваться для подъезда техники на стройплощадки, а затем их интегрируют в дорожно-транспортную систему всего района. Таким образом, удобные дороги свяжут новые дома с уже существующими шоссе и магистралями", - рассказал Петр Бирюков.

В поселке Шишкин лес, 21 и в районе Севастопольского проспекта, 71 уже уложены основание дорог и первый асфальтовый слой, а в районе Северное Бутово, на улице Феодосийской, 7 работы только стартовали.

По слова Бирбкова, до каждого дома будет проложена или расширена дорога средней протяженностью порядка 170 метров и шириной 5-6 метров. Их общая площадь составит более 31 тысячи кв. м. Общая площадь тротуаров - более 10 тысяч кв. метров. Не забудут и про освещение: вдоль созданных дорог установят более 170 современных фонарей с энергосберегающими лампами.

Часть строящихся по программе реновации домов расположена в непосредственной близости от станций МЦД "Окружная", "Царицыно", "Кубанская" и "Перерва". Здесь благоустройство выполнят в рамках улучшения транспортной и пешеходной доступности этих станций.

- Работы по устройству подъездных дорог будут проводиться поэтапно. На каждом этапе в работах будет задействовано порядка 100 рабочих и более 40 единиц техники. Закончить их планируется в разные сроки с апреля по ноябрь этого года, - уточнил Петр Бирюков.

Продолжается работы и по озеленению, так общая площадь газона составит более 52 тысяч кв. метров. Самые большие "зеленые ковры" создадут в ЮЗАО и СЗАО. Поздней осенью вдоль новых дорог высадят более 170 деревьев и кустарников.