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16.03.2020 19:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Две тысячи рублей - не деньги

Обезврежена группа фальшивомонетчиков
Текст: Михаил Фалалеев
Относительно недавно появившиеся купюры с номиналом в две тысячи рублей уже освоили фальшивомонетчики. Криминальные умельцы наладили аппаратуру для производства подделок и даже организовали их реализацию в нескольких регионах. Все делалось на очень высоком технологическом уровне, с применением новейших информационных систем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однако совместными усилиями сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Московской и Нижегородской областей при участии Росгвардии эта афера была остановлена.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что распространение подделок осуществлялось бесконтактным способом путем оборудования тайников. Закладчики передавали их координаты сообщникам, которые, в свою очередь, забирали купюры и сортировали на более мелкие партии. Затем через сеть Интернет они искали покупателей, которым отправляли фальшивки, используя услуги транспортных компаний. Для конспирации общение между участниками группы осуществлялось через сайт в теневом сегменте сети Интернет при помощи программного обеспечения, не позволяющего идентифицировать айпи-адреса.

Оплата товара оплачивалась криптовалютой с обезличенных электронных кошельков, зарегистрированных на том же ресурсе. Полиция при содействии спецназа Росгвардии задержала двоих предполагаемых организаторов этой преступной группы и четверых соучастников. Все взяты под стражу.

Что важно, оперативники захватили и, так сказать, производственную базу фальшивомонетчиков, что бывает нечасто. Оперативники обнаружили печатное оборудование, с помощью которого изготавливались денежные знаки. В том числе - цветные лазерные принтеры, ноутбуки, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов. Изъяты фальшивые деньги - более восьмисот тысяч рублей. И техническое оборудование для доступа к интернет-магазину, через который велась продажа.

Кстати, по данным Центробанка, чаще всего подделывают пятитысячные купюры - для размена. Меньше всего "рисуют" пятидесятирублевые банкноты - себестоимость такая же, как у крупных, а отдача - в разы меньшая.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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При современном развитии науки и техники можно насытить денежный билет неимоверным количеством элементов защиты. И нет такого элемента защиты, который невозможно было бы имитировать. Правда, нет и такой подделки, которую нельзя было бы распознать. В чем закавыка: определить подделку можно только с помощью "умной техники".

Большинство поддельных рублей Банка России изготовлено на копировально-множительной технике и печатающих устройствах для ЭВМ. Это без особых усилий распознается экспертами правоохранительных органов, но далеко не всегда - кассовыми работниками. Порой ошибаются и кассиры, оснащенные специальными аппаратами для проверки денег. В России такая оснащенность - 70 процентов всей торговли.

Но это - только цветочки. Настоящие ягодки созревают, когда выявляются банкноты, сделанные полиграфическим способом. Встречаются настоящие шедевры, имитирующие большинство визуально определяемых элементов защиты.

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