Относительно недавно появившиеся купюры с номиналом в две тысячи рублей уже освоили фальшивомонетчики. Криминальные умельцы наладили аппаратуру для производства подделок и даже организовали их реализацию в нескольких регионах. Все делалось на очень высоком технологическом уровне, с применением новейших информационных систем.

Однако совместными усилиями сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Московской и Нижегородской областей при участии Росгвардии эта афера была остановлена.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что распространение подделок осуществлялось бесконтактным способом путем оборудования тайников. Закладчики передавали их координаты сообщникам, которые, в свою очередь, забирали купюры и сортировали на более мелкие партии. Затем через сеть Интернет они искали покупателей, которым отправляли фальшивки, используя услуги транспортных компаний. Для конспирации общение между участниками группы осуществлялось через сайт в теневом сегменте сети Интернет при помощи программного обеспечения, не позволяющего идентифицировать айпи-адреса.

Оплата товара оплачивалась криптовалютой с обезличенных электронных кошельков, зарегистрированных на том же ресурсе. Полиция при содействии спецназа Росгвардии задержала двоих предполагаемых организаторов этой преступной группы и четверых соучастников. Все взяты под стражу.

Что важно, оперативники захватили и, так сказать, производственную базу фальшивомонетчиков, что бывает нечасто. Оперативники обнаружили печатное оборудование, с помощью которого изготавливались денежные знаки. В том числе - цветные лазерные принтеры, ноутбуки, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов. Изъяты фальшивые деньги - более восьмисот тысяч рублей. И техническое оборудование для доступа к интернет-магазину, через который велась продажа.

Кстати, по данным Центробанка, чаще всего подделывают пятитысячные купюры - для размена. Меньше всего "рисуют" пятидесятирублевые банкноты - себестоимость такая же, как у крупных, а отдача - в разы меньшая.

При современном развитии науки и техники можно насытить денежный билет неимоверным количеством элементов защиты. И нет такого элемента защиты, который невозможно было бы имитировать. Правда, нет и такой подделки, которую нельзя было бы распознать. В чем закавыка: определить подделку можно только с помощью "умной техники".

Большинство поддельных рублей Банка России изготовлено на копировально-множительной технике и печатающих устройствах для ЭВМ. Это без особых усилий распознается экспертами правоохранительных органов, но далеко не всегда - кассовыми работниками. Порой ошибаются и кассиры, оснащенные специальными аппаратами для проверки денег. В России такая оснащенность - 70 процентов всей торговли.

Но это - только цветочки. Настоящие ягодки созревают, когда выявляются банкноты, сделанные полиграфическим способом. Встречаются настоящие шедевры, имитирующие большинство визуально определяемых элементов защиты.