В Суздале наградили мультсериал для девочек о кулинарии

"Волшебная кухня" - это первый российский сериал для девочек о кулинарии. Рассчитан на детей от 4 до 6 лет. Главная героиня мультсериала - шестилетняя девочка Майя, которая мечтает стать настоящей хозяйкой и маминой помощницей. С помощью магии девочка попадает на Волшебную кухню - игрушечную, из ее детской комнаты, а готовить Майе помогают ожившие кухонные приборы - печка, тостер, кастрюля, миксер - и пластмассовая посуда.
Создатели обращают внимание на то, что в каждой серии "Волшебной кухни" присутствует акцент на технике безопасности, а также специальная познавательная вставка - инфографика в стилистике 2D анимации, из которой маленькие зрители узнают интересную историю блюда или страны.
"Волшебная кухня" сразу задумывалась нами как международный проект, - говорит главный продюсер анимационной студии "100 КИЛОВАТТ" Елена Маленкина. - Это не просто кулинарное шоу, это настоящее приключение с увлекательным сюжетом и полезной информацией. В каждой серии мы рассказываем интересные факты о кухнях разных стран".
Премьера первых 8 серий мультфильма в России состоялась на телеканале "Карусель" осенью 2019 года. На сегодняшний день в эфир вышло 18 серий, каждый месяц студия производит по две новые серии.
"Мы вручаем специальную награду MIPJunior уже 7-й год подряд и наблюдаем, как растет качество российской анимации, все больше проектов завоевывают широкую аудиторию по всему миру. У "Волшебной кухни" есть все шансы покорить маленьких зрителей за рубежом. Мультсериал смотрится очень легко - интересно наблюдать за любознательной и веселой героиней, которая каждый день осуществляет свою мечту - учится готовить разные блюда мировой кухни. Познавательный компонент органично и ненавязчиво встроен в сценарий, и это тоже достоинство на фоне тенденции перенасыщать детский контент информацией, обучением. Так что мы желаем победителю успешной международной судьбы", - комментирует Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент".
Какие еще мультфильмы награждали в специальной номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом"
2019 / "Сина и Ло" анимационной студии "Первый проект"
2018 / "Динозавр Рики" ГК "Рики"
2017 / "Лео и Тиг" анимационной студии "Паровоз" (по заказу компании "Цифровое Телевидение")
2016 / "Шарлотта и Кваксон" компании "Мастер-фильм"
2015 / "Алиса знает, что делать!" совместного производства компании Bazelevs, ГК "Рики" и анимационной студии "Москва"
2014 / "Йоко" совместного производства студии Wizart Animation с испанскими компаниями Somuga и Dibulitoon.