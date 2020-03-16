В Суздале наградили мультсериал для девочек о кулинарии

Новости

Шеф-кондитер назвала стоимость плитки качественного шоколада 15:40
В школах Петербурга ввели свободное посещение для защиты от коронавируса 15:38
Потерянную столицу царства майя нашли на заднем дворе ранчо в Мексике 15:35
Суперфинал "Лидеров России" отложен из-за коронавируса 15:30
На Дону отменили массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом 15:26
Серийного убийцу в Японии приговорили к смертной казни 15:24
В университете имени Алферова открыли новое пространство для студентов и гостей 15:21
В Кирове у второго человека заподозрили коронавирус 15:19
В петербургских поликлиниках начали бесплатно проверять на коронавирус 15:17
Автомобильные компании закрывают заводы из-за коронавируса 15:12
На Ямале для защиты от коронавируса вахтовикам продлили работу 15:07
Тилль Линдеманн не выступит в Перми из-за коронавируса 15:05
Болгары с балконов поблагодарили борющихся с коронавирусом врачей 14:59
Съемки новых "Фантастических тварей" отменены из-за коронавируса 14:58
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом 14:56
Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России 14:50
На Урале СК возбудил уголовное дело после смерти женщины в больнице 14:50
Песков назвал главную структуру по противодействию коронавирусу 14:48
Компанию Apple оштрафовали за нечестную конкуренцию 14:42
В Кремле пояснили решение закрыть границу с Беларусью 14:42
В Иране обнаружен древний петроглиф существа с шестью ногами 14:41
На Урале полиция нашла туристку, уклонившуюся от карантина 14:40
Кремль не рассматривает альтернативные даты голосования по Конституции 14:36
Житель Адыгеи получил шесть лет колонии за вербовку в "ИГ" 14:36
Киевские власти ограничили въезд и выезд в город из-за коронавируса 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
В Роспотребнадзоре рассказали, кого и как проверяют на коронавирус
В Роспотребнадзоре рассказали, кого и как проверяют на коронавирус
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
16.03.2020 14:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Суздале наградили мультсериал для девочек о кулинарии

Текст: Сусанна Альперина
Юбилейный XXV Открытый Российский фестиваль анимационного кино подвел итоги своей работы. Компания Reed Midem, организатор международного рынка детского контента MIPJunior и крупнейших мировых рынков аудиовизуального контента MIPTV и MIPCOM, выбрала победителя в номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом" - им стал проект "Волшебная кухня" студии "100 КИЛОВАТТ" - он получил специальный приз. В дополнение победитель получает аккредитацию и дополнительные рекламные возможности на рынки MIPJunior и MIPCOM, которые должны пройти осенью во французских Каннах.
Фото: youtube.com/Анимационная студия 100 киловатт Фото: youtube.com/Анимационная студия 100 киловатт
Фото: youtube.com/Анимационная студия 100 киловатт

"Волшебная кухня" - это первый российский сериал для девочек о кулинарии. Рассчитан на детей от 4 до 6 лет. Главная героиня мультсериала - шестилетняя девочка Майя, которая мечтает стать настоящей хозяйкой и маминой помощницей. С помощью магии девочка попадает на Волшебную кухню - игрушечную, из ее детской комнаты, а готовить Майе помогают ожившие кухонные приборы - печка, тостер, кастрюля, миксер - и пластмассовая посуда.

Фото: Амедиатека
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 16 по 22 марта

Создатели обращают внимание на то, что в каждой серии "Волшебной кухни" присутствует акцент на технике безопасности, а также специальная познавательная вставка - инфографика в стилистике 2D анимации, из которой маленькие зрители узнают интересную историю блюда или страны.

"Волшебная кухня" сразу задумывалась нами как международный проект, - говорит главный продюсер анимационной студии "100 КИЛОВАТТ" Елена Маленкина. - Это не просто кулинарное шоу, это настоящее приключение с увлекательным сюжетом и полезной информацией. В каждой серии мы рассказываем интересные факты о кухнях разных стран".

Премьера первых 8 серий мультфильма в России состоялась на телеканале "Карусель" осенью 2019 года. На сегодняшний день в эфир вышло 18 серий, каждый месяц студия производит по две новые серии.

"Мы вручаем специальную награду MIPJunior уже 7-й год подряд и наблюдаем, как растет качество российской анимации, все больше проектов завоевывают широкую аудиторию по всему миру. У "Волшебной кухни" есть все шансы покорить маленьких зрителей за рубежом. Мультсериал смотрится очень легко - интересно наблюдать за любознательной и веселой героиней, которая каждый день осуществляет свою мечту - учится готовить разные блюда мировой кухни. Познавательный компонент органично и ненавязчиво встроен в сценарий, и это тоже достоинство на фоне тенденции перенасыщать детский контент информацией, обучением. Так что мы желаем победителю успешной международной судьбы", - комментирует Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент".

Справка "РГ"

Какие еще мультфильмы награждали в специальной номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом"

2019 / "Сина и Ло" анимационной студии "Первый проект"

2018 / "Динозавр Рики" ГК "Рики"

2017 / "Лео и Тиг" анимационной студии "Паровоз" (по заказу компании "Цифровое Телевидение")

2016 / "Шарлотта и Кваксон" компании "Мастер-фильм"

2015 / "Алиса знает, что делать!" совместного производства компании Bazelevs, ГК "Рики" и анимационной студии "Москва"

2014 / "Йоко" совместного производства студии Wizart Animation с испанскими компаниями Somuga и Dibulitoon.

Культура Кино и ТВ Анимация Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

Главное сегодня

В Кремле пояснили решение закрыть границу с Беларусью
Путин назвал плюсы и минусы санкций
Цена на нефть опускалась до уровня 2016 года
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Минпромторг дал рекомендации по борьбе с коронавирусом магазинам и ресторанам
Кто отменил выступления и гастроли из-за коронавируса
Бывший директор концертного зала им. Чайковского - о необычном соревновании Сергея Лемешева и Ивана Козловского