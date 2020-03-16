В Суздале наградили мультсериал для девочек о кулинарии

Юбилейный XXV Открытый Российский фестиваль анимационного кино подвел итоги своей работы. Компания Reed Midem, организатор международного рынка детского контента MIPJunior и крупнейших мировых рынков аудиовизуального контента MIPTV и MIPCOM, выбрала победителя в номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом" - им стал проект "Волшебная кухня" студии "100 КИЛОВАТТ" - он получил специальный приз. В дополнение победитель получает аккредитацию и дополнительные рекламные возможности на рынки MIPJunior и MIPCOM, которые должны пройти осенью во французских Каннах.

"Волшебная кухня" - это первый российский сериал для девочек о кулинарии. Рассчитан на детей от 4 до 6 лет. Главная героиня мультсериала - шестилетняя девочка Майя, которая мечтает стать настоящей хозяйкой и маминой помощницей. С помощью магии девочка попадает на Волшебную кухню - игрушечную, из ее детской комнаты, а готовить Майе помогают ожившие кухонные приборы - печка, тостер, кастрюля, миксер - и пластмассовая посуда.

Создатели обращают внимание на то, что в каждой серии "Волшебной кухни" присутствует акцент на технике безопасности, а также специальная познавательная вставка - инфографика в стилистике 2D анимации, из которой маленькие зрители узнают интересную историю блюда или страны.

"Волшебная кухня" сразу задумывалась нами как международный проект, - говорит главный продюсер анимационной студии "100 КИЛОВАТТ" Елена Маленкина. - Это не просто кулинарное шоу, это настоящее приключение с увлекательным сюжетом и полезной информацией. В каждой серии мы рассказываем интересные факты о кухнях разных стран".

Премьера первых 8 серий мультфильма в России состоялась на телеканале "Карусель" осенью 2019 года. На сегодняшний день в эфир вышло 18 серий, каждый месяц студия производит по две новые серии.

"Мы вручаем специальную награду MIPJunior уже 7-й год подряд и наблюдаем, как растет качество российской анимации, все больше проектов завоевывают широкую аудиторию по всему миру. У "Волшебной кухни" есть все шансы покорить маленьких зрителей за рубежом. Мультсериал смотрится очень легко - интересно наблюдать за любознательной и веселой героиней, которая каждый день осуществляет свою мечту - учится готовить разные блюда мировой кухни. Познавательный компонент органично и ненавязчиво встроен в сценарий, и это тоже достоинство на фоне тенденции перенасыщать детский контент информацией, обучением. Так что мы желаем победителю успешной международной судьбы", - комментирует Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент".

Справка "РГ"

Какие еще мультфильмы награждали в специальной номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом"

2019 / "Сина и Ло" анимационной студии "Первый проект"

2018 / "Динозавр Рики" ГК "Рики"

2017 / "Лео и Тиг" анимационной студии "Паровоз" (по заказу компании "Цифровое Телевидение")

2016 / "Шарлотта и Кваксон" компании "Мастер-фильм"

2015 / "Алиса знает, что делать!" совместного производства компании Bazelevs, ГК "Рики" и анимационной студии "Москва"

2014 / "Йоко" совместного производства студии Wizart Animation с испанскими компаниями Somuga и Dibulitoon.