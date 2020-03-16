В Твери возбуждены дела после пропажи двух подростков

Следственные органы СК РФ в Твери возбудили уголовные дела по фактам безвестного исчезновения двух школьников. В ведомстве рассказали, что 14- и 16-летний мальчики пропали 13 марта.

- Для тщательного выяснения следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения подростков, мобилизации сил и средств на их поиск возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - пояснили в СУ СК РФ по Тверской области.

Сообщается, что следователи и криминалисты СК проводят следственные действия, а полиция - оперативно-розыскные мероприятия, выясняет обстоятельства исчезновения мальчиков. Допрошены родственники пропавших детей, устанавливается круг их общения.

Следственные органы СК РФ просят граждан, обладающих данными об исчезнувших подростках, обратиться по телефону 8-930-179-00-69. В ведомстве подчеркивают, что любая информация может оказаться полезной в поисках.