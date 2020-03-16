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16.03.2020 22:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свежо и горячо

В Москве откроется более трех тысяч летних кафе
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 56(8110)
Летние веранды готовятся к открытию - с 1 апреля по всему городу, в том числе и в Новой Москве, заработает более трех тысяч кафешек. Готовиться к сезону и монтировать свои уличные конструкции рестораторы начали уже с 15 марта. Говорят, если бы знали, что зима окажется такой рекордно теплой, не стали бы осенью и сворачивать яркие навесы и плетеные кресла.
Столичные рестораторы признаются: знали бы, что зима будет такой теплой, вообще не разбирали бы летние террасы. Фото: Сергей Куксин Столичные рестораторы признаются: знали бы, что зима будет такой теплой, вообще не разбирали бы летние террасы. Фото: Сергей Куксин
Столичные рестораторы признаются: знали бы, что зима будет такой теплой, вообще не разбирали бы летние террасы. Фото: Сергей Куксин

Но правила по размещению летних кафе в городе едины для всех - сезон летних кафе стартует 1 апреля и до конца ноября закрывается. Они не меняются уже на протяжении пяти лет. Именно поэтому все больше рестораторов устраивают возле своих заведений уютные террасы. По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, иметь летнее кафе у московских рестораторов стало модно. "С умом обустроенная веранда помогает владельцам увеличить выручку в среднем на 20, а иногда и на 40%. Чтобы открыть веранду, владельцу стационарного заведения общепита достаточно получить госуслугу о ее включении в "Схему размещения". Если из года в год он не меняет формат кафе, согласовывать ее размещение ему больше не нужно. Благодаря такой простоте правил число веранд в столице ежегодно увеличивается примерно на 5-10%. С 2010 года количество всех предприятий общепита в столице выросло с 8,5 до 14 тысяч, а летних веранд стало вдвое больше - вместо прежних 1,5 тысячи до более 3 тысяч, которые мы ожидаем к началу нового сезона", - рассказал Немерюк "РГ".

Фото: Istock
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По его словам, впервые уютные террасы на свежем воздухе в этом году появятся и в Новой Москве. Прежде единые правила по размещению летних кафе не распространялись на присоединенные территории. "Отсутствие единых правил вызывало определенные трудности и жалобы со стороны рестораторов в этой части Москвы, - рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В декабре 2019 года мы внесли в них поправки, и теперь на территории всего города действует единый порядок размещения сезонных заведений".

Так же, как и в историческом центре столицы, летние кафе в ТиНАО должны стать украшением города, но их нельзя развернуть, например, в арках зданий, на детских или спортивных площадках и стоянках транспорта, а также на крышах жилых домов.

Как и прежде, за две недели до начала сезона рестораторы проверяют прочность конструкций, монтируют настилы, готовят пледы, стульчики, пуфы, весеннее меню. К примеру, владелец сети ресторанов Сергей Миронов открывает пять веранд, две из которых разместятся на крышах ТЦ. Он признается: чем больше веранда и оригинальнее ее дизайн, тем больше выручку она принесет.

Классические перголы, маркизы и кафе под зонтиками - все это будет в новом сезоне у известного ресторатора Аркадия Новикова. Удивлять москвичей он не планирует, говорит, секрет его успеха в привычном для москвичей уютном местечке, где гости могут расслабиться и вкусно перекусить.

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