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16.03.2020 08:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Посетителей хабаровского ТРЦ эвакуировали из-за пожара

Текст: Юлия Гарднер

Посетителей торгово-развлекательного центра "Юбилейный" в Хабаровске эвакуировали из-за пожара в соседнем здании, находящемся позади. Как выяснилось позднее, загорелась его обшивка.

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"Угрозы зданию ТРЦ нет, однако наблюдалось сильное задымление и дым порывами ветра отнесло к торговому центру. Поэтому еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений торговый комплекс самостоятельно покинуло порядка 70 человек", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Примерно через час огонь удалось полностью ликвидировать. Общая площадь, поврежденная пожаром, составила 50 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания установят инспекторы Госпожарнадзора.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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