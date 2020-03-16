Посетителей хабаровского ТРЦ эвакуировали из-за пожара

Посетителей торгово-развлекательного центра "Юбилейный" в Хабаровске эвакуировали из-за пожара в соседнем здании, находящемся позади. Как выяснилось позднее, загорелась его обшивка.

"Угрозы зданию ТРЦ нет, однако наблюдалось сильное задымление и дым порывами ветра отнесло к торговому центру. Поэтому еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений торговый комплекс самостоятельно покинуло порядка 70 человек", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Примерно через час огонь удалось полностью ликвидировать. Общая площадь, поврежденная пожаром, составила 50 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания установят инспекторы Госпожарнадзора.