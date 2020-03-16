В Хабаровске полицейский спас тонувшего в Амуре пенсионера

В Хабаровске сотрудник транспортной полиции Владимир Зубков спас тонувшего в реке Амур пенсионера. Это произошло, когда он совершал утреннюю пробежку по дамбе.

Майор услышал крик о помощи и увидел, что в ста метрах от берега пожилой мужчина провалился под лед.

"Не растерявшись, Владимир поспешил на помощь утопающему. Он ползком добрался до полыньи, кинул обессилевшему пенсионеру веревку, оказавшуюся под рукой, и вытащил его из ледяной воды", - сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Тонувший весь промок, его одежда покрылась льдом и сковала движения. Полицейский привел пенсионера к себе домой, дал сухие вещи, напоил горячим чаем и отвез к родным.

Спасенный 70-летний житель Хабаровска от всей души поблагодарил Владимира Зубкова.