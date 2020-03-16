Тилль Линдеманн не выступит в Перми из-за коронавируса

В Перми не состоится концерт немецко-шведской группы Lindemann, намеченный на 19 марта. Его отмена связана с профилактикой распространения коронавируса и запретом проводить на территории Пермского края мероприятия с количеством участников более одной тысячи человек.

Как пояснили корреспонденту РГ в Центре спортподготовки (ЦСП) Пермского края, зал спортивного дворца "Молот", в котором предполагалось провести концерт известного немецкого исполнителя, вмещает более семи тысяч человек. При этом, как ожидалось, в Перми должны были приехать фанаты Тилля Линдеманна из других российских городов, что могло существенно повысить шансы распространения коронавируса.

Напомним, что группа Lindemann помимо Перми должна была весной выступить в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Воронеже. На сегодняшний день ее концерты из-за профилактики коронавируса отменены не только в Перми, но и в Казани.