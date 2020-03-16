В Кирове у второго человека заподозрили коронавирус

В Кирове с подозрением на коронавирус госпитализировали второго человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Ранее в Кирове заподозрили первый случай заражения коронавирусом женщины, которая вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции.

Второй пациент оказался ее супругом. Тест-система у обоих показала наличие коронавируса. Их анализы отправили в лабораторию. Точные результаты станут известны в ближайшее время.

- Сейчас пациенты находятся в специальных боксах в Инфекционной клинической больнице Кирова, получают все необходимое лечение. Их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное. Все контактные лица установлены, с ними проводится профилактическая работа, - говорится в сообщении.

Тех, кто вернулся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, просят в максимально короткие сроки позвонить на открытую в Кировской области "горячую" телефонную линию по номеру 8-800-100-43-03.