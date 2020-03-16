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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области семь человек стали жертвами пожара в квартире

В поселке Усть-Уда Иркутской области семь человек погибли на пожаре. По данным МЧС России, инцидент произошел в 00:24 мск в двухквартирном жилом доме на улице Орджоникидзе.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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К моменту приезда пожарных подразделений веранда одной из квартир уже была в огне. Были обнаружены мужчина 1998 года рождения и две женщины 1997 и 1993 годов рождения, а также четыре ребенка. Все они получили отравление угарным газом, сообщает "Интерфакс".

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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