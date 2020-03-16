В Иркутской области семь человек стали жертвами пожара в квартире

В поселке Усть-Уда Иркутской области семь человек погибли на пожаре. По данным МЧС России, инцидент произошел в 00:24 мск в двухквартирном жилом доме на улице Орджоникидзе.

К моменту приезда пожарных подразделений веранда одной из квартир уже была в огне. Были обнаружены мужчина 1998 года рождения и две женщины 1997 и 1993 годов рождения, а также четыре ребенка. Все они получили отравление угарным газом, сообщает "Интерфакс".

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.