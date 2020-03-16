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16.03.2020 11:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владикавказе рецидивист открыл стрельбу на улице

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В центре Владикавказа накануне днем мужчина устроил стрельбу из пистолета. Местные жители вызвали полицию. Прибывшая оперативная группа задержала участников инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Северной Осетии.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Как выяснилось, ранее уже судимый 33-летний мужчина поссорился с другими молодыми людьми на бытовой почве. Во время конфликта зачинщик ссоры достал травматический пистолет, который находился с ним, и начал стрелять.

Когда полиция прибыла на место ЧП, 33-летнего мужчину задержали и изъяли у него пистолет.

По факту инцидента и применения оружия, полиция возбудила уголовное дело. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП и устанавливаются участники конфликта. Во время происшествия, к счастью, никто не пострадал.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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