Во Владикавказе рецидивист открыл стрельбу на улице

В центре Владикавказа накануне днем мужчина устроил стрельбу из пистолета. Местные жители вызвали полицию. Прибывшая оперативная группа задержала участников инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Северной Осетии.

Как выяснилось, ранее уже судимый 33-летний мужчина поссорился с другими молодыми людьми на бытовой почве. Во время конфликта зачинщик ссоры достал травматический пистолет, который находился с ним, и начал стрелять.

Когда полиция прибыла на место ЧП, 33-летнего мужчину задержали и изъяли у него пистолет.

По факту инцидента и применения оружия, полиция возбудила уголовное дело. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП и устанавливаются участники конфликта. Во время происшествия, к счастью, никто не пострадал.