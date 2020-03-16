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16.03.2020 16:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Архангелогородец получил пожизненное за три убийства и каннибализм

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Архангельский областной суд приговорил 51-летнего мужчину к пожизненному сроку за убийство трех человек и употребление их в пищу.

Как сообщил областной суд, ранее коллегия присяжных признала архангелогородца виновным в том, что он убил троих своих знакомых с целью каннибализма. Мужчина приглашал их в гости, распивал с ними спиртное, а когда жертвы засыпали, наносил смертельные удары ножом. Осужденный расчленял тела, часть употреблял в пищу, а остальное выбрасывал в водоемы.

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Архангелогородец еще на следствии признал вину. Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за два убийства. По его словам, он также ел собак и кошек.

Двух жертв никто не искал, поскольку родных и друзей у них не было. У третьего потерпевшего осужденный снимал жилье, и после убийства остался в его квартире. Когда мужчину стали разыскивать родные, квартирант заявил им, что тот отправился на заработки в Петербург. Отец пропавшего нашел в квартире куртку сына с паспортом квартиранта и чужой банковской картой, которая принадлежала другому потерпевшему. Тогда пожилой человек обратился в полицию. К тому времени уже были найдены фрагменты тел, и правоохранители установили их связь с подсудимым.

Судмедэкспертиза признала его вменяемым. Он вырос в интернатах, родителей не помнит. Был замкнутым, трудился разнорабочим, между отсидками жил в подвалах и социальных приютах.

Пожизненный срок он будет отбывать в колонии особого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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