Многие школы в регионах перешли на режим свободного посещения, а некоторые - полностью на дистанционное обучение. Корреспонденты "Российской газеты" проверили, как прошел первый день школяров в новых условиях и какие вопросы волнуют их родителей.

Технических проблем с дистанционкой, судя по всему, особо нет. Практически в каждой школе, как в Нижнем Новгороде, ученики через электронные дневники могут получать задания от учителя и самостоятельно изучать материал. В крайнем случае, выручат чаты родителей, к которым подключены (или в любой момент могут это сделать) учителя. В конце концов, такие чаты можно создать.

Есть и более продвинутые технологии, которые позволяют проводить дистанционно уроки и общаться с учениками. В Свердловской области работают через цифровую образовательную платформу Дневник.ру. "С ее помощью можно выдавать ученикам материал, прикреплять файлы, ссылки. Предполагается, что ребенок осваивает материал сам, выполняет задания и отправляет учителю, - рассказала "РГ" директор школы № 2 города Заречного Татьяна Непряхина. А в Петербурге, как сообщили в комитете по образованию, будет задействован городской портал дистанционного обучения. "Учителя и ученики получат логины и пароли для доступа к системе, - уточнили в ведомстве".

В Югре тоже существует годами отработанная практика, которая позволит переход на дистанционку сделать практически без ущерба для процесса образования. В районах Крайнего Севера школьники часто вынуждены учиться дома из-за сильных морозов. Иногда внеплановые каникулы длятся по полтора месяца. Здесь действует единая образовательная платформа, с помощью которой легко проводить различные конференции и семинары. На ее основе можно организовать и уроки онлайн.

Но есть регионы, где еще не совсем понятен алгоритм дистанционных занятий. Как, например, в Пермском крае. В администрации "РГ" не смогли конкретно пояснить, как это будет. Возможно, используют некие электронные платформы и тоже группы в социальных сетях.

Но в любом случае практически во всех регионах школы не закрываются и занятия идут также и в прежнем режиме. Или, как в Петербурге, для учеников, чьи родители по тем или иным причинам не смогут оставить детей дома, в школах будут организованы дежурные классы.

Это очень важно, поскольку не все родители одобряют дистанционное обучение и вынужденный перерыв в привычных занятиях, где больше контроля со стороны учителей. "Лично мне не очень нравится эта идея, - говорит Анастасия Бубнова, мама из Пермского края. - Сейчас оканчивается третья четверть, хотелось бы, чтобы дети доучились нормально до каникул. И непонятно, как в таких условиях готовиться к выпускным испытаниям школьникам девятых и одиннадцатых классов".

Действительно, для старшеклассников сейчас задача номер один - подготовка к выпускным экзаменам. На это сделали упор в подмосковном Пушкино в школе № 1. Ее директор Ольга Демьянко оперативно оповестила родителей, что с помощью Школьного портала и специальной онлайн-платформы ребенок сможет полноценно усваивать новый материал и делать домашние задания. А педагоги будут ежедневно проверять их.

"Если ученик остался дома, то это не означает, что для него начались каникулы. Он продолжает являться полноценным участником образовательного процесса", - добавила Ольга Демьянко. И тогда подготовка к экзаменам будет действительно эффективной.

Родители петербургских школьников тоже в целом положительно относятся к инициативе городских властей минимизировать контакты детей. Однако многие полагают, что сейчас можно было бы обойтись более щадящими методами. "Моя дочь тоже учится в девятом, выпускном, классе, - рассказала Тамара Панова. - Думаю, стоило бы просто объявить весенние каникулы на неделю раньше, а в случае необходимости продлить учебный год в июне". Как, например, в Магаданской области, где приняли решение продлить школьные каникулы с 18 марта по 5 апреля. Или, как в средней школе № 28 Калининграда, где всех отличников и хорошистов отправили на весенние каникулы на неделю раньше срока.

А в Петербурге Мария Скворцова, мама четырех детей, в понедельник все-таки отправила своих школяров на уроки. "Нам разрешили не ходить, но дистанционное обучение пока не ведется, - пояснила она. - Если посещение все-таки отменят, сидеть с детьми у нас может бабушка. Хотя не исключено, сама буду проситься работать удаленно". Если разрешат. Да и бабушки есть не у всех. Это, пожалуй, самая главная проблема свободного посещения школ и дистанционного обучения.

"Теперь дети будут гулять по торговым центрам. Дома сказал, что в школе, в школе - что дома. А сам - гулять", - пишет в соцсетях мама школьника из Калининграда. "Получается, дети дома будут сами себе предоставлены? Взрослые же не переходят на дистанционную работу", - вторит ей другая мама. "Во всем мире задаются вопросом, как не заболеть и выжить. А у нас - куда детей девать и как их контролировать", - резюмирует калининградец Михаил.

Многие родители уже задумались о том, чтобы срочно взять на работе отпуск за свой счет. Но его тоже не все могут себе позволить. А больничный родителям школьников, которых переводят на дистанционное обучение, не положен.

Учитывая все возможные проблемы, школы, детские сады, техникумы и колледжи Хабаровского края пока работают в штатном режиме, усилив контроль за состоянием здоровья детей. В Чукотском автономном округе ограничились лишь запретом массовых мероприятий с участием детей.

А на Сахалине в школах отменили кабинетную систему обучения. Детям запрещено перемещаться между классами - преподаватели сами будут приходить на уроки. В каждом классе поставили диспенсеры с антисептиком. Да и в Краснодарском крае школы и детские сады на данный момент работают в штатном режиме. Воспитанникам, а также работникам ежедневно измеряют температуру. Тех, у кого обнаружили признаки ОРВИ, отправляют домой. "Родителям мы рекомендовали никуда в эти дни не уезжать, а провести их вместе с детьми дома", - говорит директор гимназии № 36 Краснодара Надежда Давыдова. А через четыре дня - в крае наступят весенние каникулы.