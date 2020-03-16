В Ленобласти подростки попали в ДТП на угнанной машине

В деревне Виллози Ленинградской области сотрудники полиции задержали шестерых подростков, которые угнали автомобиль ВАЗ и попали на нем в ДТП.

Никто из подростков не пострадал, сейчас их передали родителям, а сотрудники полиции готовят материалы для возбуждения уголовного дела, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас сотрудники полиции восстановили картину случившегося. Оказалось, что в поселке Тайцы группа из шестерых молодых людей угнала автомобиль. Как они все поместились в машине, неизвестно.

В районе Красного Села автомобиль стало мотать в разные стороны, сотрудники полиции, патрулировавшие квартал, заметили подозрительную машину у дома №17 по улице Восстановления и предприняли попытку ее остановить. Водитель не остановился. Началась погоня.

Во время погони машина врезалась в бетонный блок. Все подростки выскочили из машины и убежали. Задержали молодых людей в поселке Виллози. Оказалось, что за рулем был 17-летний юноша, он учится в местном колледже. В салоне вместе с ним находились пятеро его друзей, они обучаются в школах.