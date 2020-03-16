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16.03.2020 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге осудили мужчину, выбросившего щенка из окна коммуналки

Текст: Вера Черенева

В Петербурге к 3,5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в мае прошлого года выбросил с четвертого этажа пятимесячного щенка.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, животное получило увечья, тем не менее, выжило.

На собаку напал мужчина, живущий в этой же коммунальной квартире. На судебных заседаниях он заявлял, что выбросил из окна щенка из-за того, что хозяин не ухаживал за ним.

Также в сентябре 2018 года мужчина избил хозяина собаки. Во всех случаях сосед был пьян. Но именно после нападения на щенка на него завели уголовное дело.

Судили мужчину по двум статьям, за жестокое обращение с животными и за избиение хозяина собаки.

На судебном заседании сосед-дебошир признал свою вину. Правда, с приговором он не согласился, заявив, что не считает правильным то, что отбывать наказание ему придется в колонии.

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