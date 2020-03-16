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16.03.2020 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге раскрыли зверское убийство бизнесмена и его семьи

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершило расследование резонансного уголовного дела об убийстве местного предпринимателя. Жертвами коммерческого конфликта помимо самого бизнесмена стали его жена и двое детей, которых зарубили топором.

Трагедия разыгралась пятнадцать лет назад в садоводческом товариществе "Серебряный ручей", находящемся во Всеволожском районе Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу, 15 августа 2005 года на территории собственного дома были обнаружены тела бизнесмена 1967 г.р., его жены и двух детей 11 и 14 лет. В ходе следствия в заказе этого преступления был изобличен 63-летний генеральный директор одного из петербургских частных предприятий, исполнителем убийства стал 42-летний мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу и убийство.

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Следствие установило, что заказчик расправы находился в неприязненных отношениях со своим бывшим компаньоном из-за коммерческих разногласий, жизни четырех человек он оценил в десять тысяч долларов США. Наемному убийце он передал информацию о возможном нахождении семьи, фотографии и автомат Калашникова, а также лично разработал план убийства.

Киллер дождался приезда семьи в хозяйственной постройке, расположенной на участке. Первой погибла 14-летняя дочь заказанного бизнесмена: ей убийца нанес не менее семи ударов топором по голове на территории бани. Затем на кухне дома выстрелом в голову из автомата он убил жену предпринимателя. 11-летний сын пытался спрятаться в детской комнате, но наемник убил его, нанеся не менее четырех ударов топором по голове и также выстрелив ему в голову. Последним погиб отец семейства, также от выстрелов и ударов топором. Совершив запланированное преступление, убийца сообщил заказчику о выполнении задания и получил от него денежное вознаграждение.

Раскрыть преступление следственным органам помогло еще одно злодеяние, которое задумал заказчик. Двумя годами позже кровавой драмы в "Серебряном ручье" он занял восемь миллионов рублей у сестры своей умершей жены, но в указанный срок их не вернул и не выплачивал проценты по просрочке. Женщина обратилась в суд, инициатором иска стала ее дочь, которую решил убить преступник.

В сентябре 2018 года в петербургском ТРК "Международный" злоумышленник встретился с мужчиной, которого планировал привлечь к соучастию в убийстве. Этот гражданин и сообщил о преступных планах в правоохранительные органы. Один из сотрудников полиции сыграл роль "наемного убийцы", в результате преступник был изобличен и арестован. В ходе расследования в Ставрополе был задержан и исполнитель убийства в "Серебряном ручье".

Следствие собрало обширную доказательную базу, 25 томов уголовного дела в ближайшее время будут переданы в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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